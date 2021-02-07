مصر تُعرب عن تعازيها فى ضحايا الفيضان الذى ضرب شمال الهند

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن خالص التعازى والمواساة، لدولة الهند الصديقة وذوى الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضان الذى ضرب ولاية "أوتاراخند"، وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.





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