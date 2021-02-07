معهد الدراسات الدبلوماسية يستضيف دورة تدريبية لكوادر بجامعة عين شمس

وصرح السفير خالد راضى، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بأن هذه الدورة تعد انعكاساً لما اتُفق عليه فى بروتوكول التعاون المُشترك الموقع بين الجانبين فى نوفمبر 2020، وإنها الأولى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية الجارى ترتيب استضافتها بالمعهد لنقل الخبرات وثقل القدرات لقيادات وكوادر جامعة عين شمس.
كما أضاف السفير راضى، أن نشاط المعهد لا يقتصر فقط على تدريب أبناء وزارة الخارجية من الدبلوماسيين بمختلف الدرجات، وإنما يمتد كذلك لتوفير التدريب للكوادر الدبلوماسية العربية والإفريقية، ومن بعض دول أوروبا الشرقية ودول الكومونولث، بخلاف توفير المظلة التدريبية للوزارات والهيئات ومختلف الجهات الوطنية الراغبة فى ذلك، منوها إلى استعانة المعهد بنخبة منتقاه ومتميزة من العناصر الدبلوماسية، والأكاديمية، وكبار المسئولين الحاليين والسابقين لإلقاء المحاضرات ضمن ما ينظمه من دورات تدريبية فى موضوعات شتى بغية ضمان أعلى مستوى ممكن من التدريب والتأهيل.
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