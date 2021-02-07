نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بمناسبة وصول الأهلي لكأس العالم".. رحلات سياحية مجانية لتوقعات النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مسابقة للمواطنين الألمان بالتنسيق مع منظمي الرحلات في ألمانيا لتوقع نتيجة مباراة الأهلي المصري والبايرن الألماني.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من البطولات الرياضية الدولية في الترويج السياحي لمصر، وبمناسبة وصول النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني للمواجهة في الدور قبل النهائي في بطولة العالم لأندية كرة القدم،

وأوضح ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه سيتم إجراء قرعة بين من سيقوم بتوقع صحيح لنتيجة هذه المباراة لاختيار اثنين منهم ليفوزوا برحلتين سياحيتين إلى مصر، يقوموا خلالها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة.

وأشار أبو سديره إلى أن هذه المسابقة ستمتد لتشمل أيضاً المباراة النهائية للبطولة فور معرفة الفريقين اللذين سيصلان إلى نهائي البطولة.