نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بمناسبة وصول الأهلي لكأس العالم" عرض فيلم ترويجي عن مصر بألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، إنه تم الاتفاق مع منظمي الرحلات الألمان على عرض الفيلم الترويجي "رحلة سائح في مصر" على كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمي الرحلات وذلك حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من البطولات الرياضية الدولية في الترويج السياحي لمصر، وبمناسبة وصول النادي الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني للمواجهة في الدور قبل النهائي في بطولة العالم لأندية كرة القدم،

وأشار إلى أنه سيتم وضع الفيلم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا مما سيكون له بالغ الأثر في التواجد المكثف للمقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المقومات السياحية به.

وأضاف أن عرض الفيلم سيساهم بشكل كبير في زيادة نسب مشاهدته ويضمن تفاعل رواد هذه المواقع مع الفيلم ومع المسابقة لا سيما وأن أكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين الألمان يقوموا بتنظيم رحلاتهم السياحية عن طريق منظمي الرحلات.