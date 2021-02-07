نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان يختتم زيارته لبورسعيد بتسليم 500 عامل غير منتظم وثيقة تأمين ضد حوادث الوفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد ، جولاته الميدانية لمحافظة بورسعيد، حيث قام يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان بتسليم 500 عامل غير منتظم - كمرحلة أولي- وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وقد تحمل هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .



وقال سعفان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.



وكشف وزير القوى العاملة انه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة علي مستوى كافة المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينها.



وأوضح الوزير أن القلب هو المنظم لحياة الإنسان، وعمال مصر هم قلب مصر النابض والذي يعمل جاهدا لرفع شئون مصر الإقتصادية في مختلف المجالات، مشيرا إلي أنه في كل مديرية القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة إدارة مختصة بالعمالة غير المنتظمة وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لها، لا يعرفها سوي العمالة غير المنتظمة المستفيدة منها، وخلال الفترات السابقة لطالما كانت أوجه الرعاية المقدمة لتلك الفئة منها.



وأوضح الوزير أن بوليصة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل جديد، ليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا ستوفر له الرعاية اللازمة، وتنظر في كل أموره، وعليه تم تكليف المديريات بالتواصل المستمر مع تلك الفئة لدراسة كل الأمور التي تهمها حتى وأن لم تكن من اختصاص الوزارة والمساعدة في معالجتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.



وقدم الوزير الشكر لمحافظة بورسعيد على الدعم الذي تقدمه الوزارة والمديرية لتسهل لها القيام بعملها لرعاية تلك الفئة، فى كل الخطوات التي تقوم بها، وامتد الشكر للعاملين بمديرية القوي العاملة ببورسعيد على ما يقومون به لخدمة العمالة غير المنتظمة، مطالبا منهم الاستمرار في العطاء أكثر وأكثر حتى يتم رعاية وحماية تلك الفئة من جميع الوجوه.



وأكد سعفان ضرورة التكاتف بين كافة الجهات للعمل على استكمال تسجيل العمالة الموجودة في نطاق المحافظات، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والتي ما زالت عملية التسجيل مستمرة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، وبورسعيد هي الأخرى نحتاج أن نكمل قاعدة بيانات تلك الفئة فيها تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن تقديم أوجه الرعاية لهم بشكل ملموس.



ونوه الوزير إلى أن بوليصة التأمين المقدمة اليوم تعتبر هدية من الدولة المصرية لقطاع من أبناؤها، وأنها حريصة كل الحرص على ذلك وتحاول قدر الإمكان حمايتها في كل لحظة من لحظات حياتها.



وأشار الوزير إلي أن القيادة السياسية وجهت في الفترة الماضية بصرف منحا استثنائية لتلك الفئة تمثلت في صرف ٥٠٠ جنيه شهريا بواقع ٣ أشهر في المرحلة الأولى و٣ أشهر في المرحلة الثانية ما زلنا في الشهر الثالث منها وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.

