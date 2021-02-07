نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. حديث القرآن مع الصادقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضافت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.