نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تشريعية البرلمان" توافق على 135 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إجتماعًا لها، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي أحالها للجنة التشريعية والدستورية.

وانتهت اللجنة خلال، اجتماعها، من الموافقة على 135 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل 292 مادة.

ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة، المواد المنظمة للأجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتى تضم الباب الاول ويشمل أحكاما عامة، والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة.

وتضمنت مواد الباب الثالث والتى تشمل انتخابات أجهزة المجلس وكذلك الباب الثالث المنظم للهيئات البرلمانية للاحزاب والرقابة البرلمانية سواء طلب المناقشة العامة وتقديم الاقتراح برغبة وأخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور بناء على طلب خمسة اعضاء بمجلس النواب ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

