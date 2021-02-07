أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري اليوم بالدوري المصري الممتاز. وأشرك باتشيكو التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الجديد في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ انتقاله للقارس الأبيض. ودار التشكيل كالآتي: حارس: محمد أبو جبل. الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام. الوسط: طارق حامد – إمام عاشور. أمامهما: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو". الهجوم: سيف الدين الجزيري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.