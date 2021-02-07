يوسف حمدي لـ دوت الخليج: مواجهة الزمالك والإتحاد "عنق زجاجة" للفريقين

قال يوسف حمدي لاعب الأتحاد السابق أن الأتحاد في استعداد جيد لمواجهة الزمالك، بعد الفوز علي المقاصة أربعة برغم وجود الغيابات في صفوف لاعبي الأتحاد.

وأضاف: "ان نتيجة المباراة السابقة تكسب لاعبي الإتحاد والمدير الفني الثقة في ادارة مباراة اليوم أمام متصدري الدوري، برغم الغيابات والاقافات في صفوف الأتحاد،والغياب البعيد عن المباريات الرسمية".

واشاد: "علي اداء حسام حسن المدير الفني واللعيبة في مباراة المقاصة وتحقيق نتيجة كبيرة علي المقصة، برغم الأصابات الكثيرة في صفوف الفريق".

وأكمل: "ومن خلال لاعبي لأول مشاركاتهم مع الفريق وتغير بعض مراكزهم الأساسية في الملعب،مثل أحمد حجي وصباحي، وريماريو وكريم الديب لأول مرة يشاركا أساسيين من بداية المباراة".

وأردف: "نتيجة المباراة جيدة تكسب ثلاث نقاط ثمينة في الدوري المصري والمكاسب المعنوية والفنية للاعبين والمدير الفني، وقدرتهم علي التعامل مع المباراة بشكل جيد".

وزاد: "برغم الظروف التي يمر بها الفريق من الغيابات ، واصابة كريم ممدوح بالصليبة، ومن قبل اصابة محمود شعبان بالشد في الخلفية".

واثني: "علي أداء حسام حسن بقدرتة علي توظيف بعض لاعبي الفريق في مراكز مختلفة لتغطية الغيابات، مثل عمار حمدي لعب باك ريت،والغني محمد لعب مساك وتفوقة".

وأكد: "نتائج المباريات السابقة للأتحاد تؤكد علي جاهزية الفريق لمبارات الزمالك".

واشاد: "علي عودة خالد قمر وسيسا بعد الأستشفاء من فيروس كورونا الي صفوف الفريق قبل مواجهة الزمالك، سيكون لهما دور كبير في لقاء الزمالك".

وأكد: "علي قوة مباراة الزمالك، وسيكون فيها الحزر الدفاعي من جانب الأتحاد، بسبب أمتلاك الزمالك أقوي خط هجوم في الدوري، لوجود التناسق والتفاهم بين شرقي، وزيزو، واوباما، وتواجد في خط الوسط طارق حامد وامام عشور علي حساب غياب ساسي".

وأضاف: "لاتوجد توقعات صحيحة بنتيجة مباراة الأتحاد والزمالك، بعد نتيجة الأتحاد في المباراة السابقة، وخطورة هجوم الزمالك، وان الفريقين اصحاب شخصيات قوية في الدوري".

وأستكمل: "ان الفريقين في أخر مواجهتهم لمصر المقاصة، انتهت4/0 للأتحاد،و 4/1 للزمالك،وذالك ليس بمقياس لنتيجة المباراة.

وأشار: ان نتيجة الزمالك والمحلة ليس بمقياس، وعلي الأتحاد غلق مفاتيح الزمالك، خاصتا الخط الهجومي".

واختتم: "علي الأتحاد استغلال سرعات سيسا وريماريو وخط الظهروانطلاقات خالد قمر".