مونديال الأندية: الدحيل القطري خامس العالم وبطل أسيا السادس

نجح الدحيل القطري في حصد المركز الخامس من كأس العالم للأندية المقام حاليا في الدوحة بعد الفوز علي أولسان هونداي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.
أحرز إدميلسون جونيور الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من علي كريمي لاعب وسط الفريق القطري.
وأنتهي الشوط الاول من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة بتقدم الدحيل بهدف نظيف.
أحرز بت جارام يوون هدف التعادل للفريق الكوري الجنوبي في الدقيقة 62 من أحداث المباراة.
عاود محمد مونتاري التقدم لصالح الدحيل في الدقيقة 66 من الشوط الثاني للمباراة، وأكد المعز علي فوز مستضيف البطولة بتسجيله الهدف الثالث في المباراة 82.
وبهذا أحتل الدحيل القطري المركز الخامس بجدول ترتيب مونديال الأندية، فيما وقع أولسان هونداي في المركز السادس من البطولة.
وشارك الدحيل في تلك المباراة بعد حجز الأهلي مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز علي الدحيل القطري صاحب الارض والجمهور بنتيجة هدف مقابل لا شئ، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ العملاق البافاري في الدور المقبل من البطولة.
سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، ليصعد بالأهلي لنصف نهائي البطولة.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي بايرن ميونخ علي ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم، وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء الأثنين القادم.
علي الجانب الأخر قاد اللاعب الفرنسي "جينياك" صاحب ال 35 عام "تيجريس أونال "المكسيكي في بداية انطلاقة المونديال، إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة علي الأراضي القطرية علي حساب بطل آسيا "اولسان هيونداي" بهدفين مقابل هدف.
وبهذا يحجز أونال تيجيريس مقعده في نصف النهائي لمواجهة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية لتكون أول مباراة تحدد طرفيها في المربع الذهبي في السابع من فبراير المقبل، بينما سيلتقي أولسان هيونداي في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة الأهلي بطل إفريقيا والدحيل بطل الدوري القطري، في مباراة تحديد المركز الخامس.
وتقام المباراة بين تيجريس الكندي و بالميراس البرازيلي في تمام الثامنة من مساء اليوم لتحديد طرف نهائي كأس العالم للأندية
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