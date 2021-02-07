أعلنت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتحرش أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لن يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات، لجلسة 10 فبراير لاستكمال المرافعة.

قضية المتحرش أحمد بسام زكي





وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وتابع أمر الإحالة أيضا، قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، وقيامه بممارسة الجنس معها.



تأثير قضية المتحرش أحمد بسام زكي على الفتيات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحكايات وقصص مختلفة قررت الفتيات الكشف عنها والنيل من المتحرشين، وذلك بعد إتخاذ قانون الدولة مكانة عالية وسرعة إتخاذ الإجراءات والقبض على المتحرش أحمد بسام زكي الذي لاقى العديد من الهجوم الشرس من قبل الوطن العربي أجمع.

لن يقتصر الوضع على الفتيات عبر السوشيال ميديا، بل قررت فنانات العالم العربي إفضاح كلًا من قام بنفس الفعل المشين، لتنتشر الحكايات والقصص المختلفة التي من بينها قصة الفنان عباس أبو الحسن الذي كشف من خلالها عن الطبيب الذي تحرش به داخل عيادته ليقرر فضحه بعد صمت دام لسنوات عديدة.