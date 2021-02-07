محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

وأعلن جيمي باتشيكو عن التشكيل الرسمي للزمالك لمواجهة الإتحاد السكندري الذي شهدت تواجد سيف الدين الجزيري في مباراة اليوم كأول مشاركة رسمية للاعب المقاولون السابق مع الفارس الأبيض. حارس: محمد أبو جبل. الدفاع: محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمود علاء - حازم إمام. الوسط: إمام عاشور - طارق حامد . أمامهما: يوسف إبراهيم أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو. الهجوم: سيف الدين الجزيري. وأعلن حسام حسن عن التشكيلة الرسمية لمباراة الزمالك حراسة المرمى: محمد صبحى خط الدفاع: عبدالغنى محمد - داميون لوى - أحمد حجى - السيد سالم . خط الوسط: مروان عطية - وكريم الديب - خالد الغندور. خط الهجوم: عمار حمدي - محمد الصباحى - روماريو. يتصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق. بينما يحتل الإتحاد السكندري المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 7 مباريات خاضعها زعيم الثغر هذا الموسم. وأنطلقت المباراة بين الزمالك بقيادة فنية للبرتغالي جيمي باتشيكو، والإتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن علي إستاد القاهرة الدولي. الدقيقة 7، سجال بين الفريقين ومازال التعادل السلبي حاضر الدقيقة 15 ، ضغط متواصل من الزمالك لإحراز الهدف الاول والتعادل السلبي موجود بين الفريقين

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