وزير الأوقاف يكشف إجراءات سد العجز فى الأئمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك إجراءات تتم لسد العجز فى عدد الأئمة، وقال إنه هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة على درجة مالية وظيفية، وإن عدد الخطباء غير المعينين فى حدود 3 آلاف.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية).

وتابع الوزير: "يوجد نحو 4 آلاف واعظ، وفتحنا الباب لجميع المحالين إلى المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة جامعة متطوعين وآخرين يحصلون على مكافأة، حيث تم رفع المكافأة من 75 إلى 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ".

واستكمل وزير الأوقاف: "دخلنا العام الماضى من الموارد الذاتية صرفناه بالكامل، وفى خطة العام الجارى يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة".



وأشار إلى أنه تم رفع من 100 إلى 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتابع وزير الأوقاف: "الدولة تحرص على أن يكون وضع الإمام فى أفضل ما يكون، وهذه توجيهات القيادة السياسية".