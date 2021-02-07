وزير الأوقاف يكشف إجراءات سد العجز فى الأئمة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية).
وتابع الوزير: "يوجد نحو 4 آلاف واعظ، وفتحنا الباب لجميع المحالين إلى المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة جامعة متطوعين وآخرين يحصلون على مكافأة، حيث تم رفع المكافأة من 75 إلى 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ".
واستكمل وزير الأوقاف: "دخلنا العام الماضى من الموارد الذاتية صرفناه بالكامل، وفى خطة العام الجارى يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة".
وأشار إلى أنه تم رفع من 100 إلى 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.
وتابع وزير الأوقاف: "الدولة تحرص على أن يكون وضع الإمام فى أفضل ما يكون، وهذه توجيهات القيادة السياسية".
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