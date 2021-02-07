فيديو.. السيسى عن زيارته لمنطقة عزبة الهجانة: عشان نشوف الناس عايشة إزاى

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، مقطع فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منطقة عزبة الهجانة.





ووجه الرئيس رسالة للرأى العام قائلاً: "لو منتبهناش ونظمنا نفسنا والحكومة سبقت الناس فى الطلب فى الإسكان، الدولة كلها هتكون عشوائيات، 50% من الدولة كده". وأوضح أن تكلفة التعليم فى العشوائيات كبيرة مع قلة المدارس، خصوصًا وأن ولى الأمر سيسير بالطالب لمسافة كبيرة لإيجاد مدرسة، مضيفًا: "أنا جيت عشان أوصل رسالة بإن الكلام فى التليفزيون مش كفاية، وإنما نيجى نشوف الناس عايشة إزاى". وهتف الأهالى قائلين: "بنحبك ياريس". لمشاهدة الفيديو إضغط هنا.

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