مدبولى: مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن يتضمن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





حضر الاجتماع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد مدبولى، التأكيد على أن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما كبيرا سيكون له مردود إيجابى على مستوى جودة الحياة لقاطنى تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.

وقال رئيس الوزراء، إن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك فى إطار العمل على إيقاف النمو العشوائى للمبانى داخل تلك المدن، وتم حصر الأراضى الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتى قطاع الأعمال والأوقاف.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، تحديد موقف الأراضى ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها فى مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحًا أنه تم التنويه فى ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضى الواردة من الحصر الذى تم إجراؤه، من بينها أراض فى عدد من المحافظات، تم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض بيان تفصيلى بجميع قطع الأراضى التى تم حصرها، وموقعها، وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم فى الوقت نفسه تحديد الأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثمارى والاجتماعى وبديل العشوائيات فى عدد من المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك من حيث الاستعمالات ومستويات الإسكان المحيطة بالمنطقة، وتحديد مدى تواجد مناطق غير مخططة بالمدينة، ومدى الاحتياج لتوفير رصيد سكنى بها، ثم بيان التقييم النهائى لكل قطعة منها.