حسام أبو ساطى مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتى تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، اليوم الأحد، تعيين الدكتور حسام أبو ساطى مديرًا تنفيذيا للهيئة، علما بأن الهيئة منشأة بقانون تنظيم التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.





وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته وتنميته وتحسين جودته، كما تختص بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشأت تقديم الرعاية الطبية. وشغل أبو ساطى على مدار 3 أعوام منصب مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، كما شغل منصب وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمدة عامين.

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