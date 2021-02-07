وزارة التخطيط تستعرض معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأوضح حلمى، فى بيان لوزارة التخطيط، اليوم الأحد، أنه تم اختيار أفقر 143 قرية فى العام الأول 2018-2019، فضلًا عن اختيار أفقر 232 قرية فى العام الثانى 2019-2020، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة فى تلك القرى، مضيفًا أن التكلفة الكلية للتدخلات التى تم رصدها لتلك المبادرة تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.
وأكد أن الدولة بدأت فى التنمية بتلك القرى ومستمرة فيها حيث إن جهود التطوير والتنمية مستمرة لضمان استفادة المواطنين من تلك المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية للمرة الأولى لمتابعة الجهود التى تتم فى تلك القرى، موضحًا أنه تم رصد 3.700 تدخل للمشروعات والتدخلات لوزارات وأجهزة الدولة كافة.
وأضاف حلمى، أن هناك مشروعات بالفعل تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ المواطنون تحقيق الاستفادة منها فى المجالات الخاصة بالمبادرة كافة، موضحًا أن كل مؤسسات الدولة هى شريكة فى تنفيذ المبادرة سواء فى مرحلة حصر الاحتياجات بوضع الأولويات الخاصة بالتدخلات الأكثر تأثيرًا فى جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم بالاعتماد على المسوح التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والرصد الميدانى لمؤسسة حياة كريمة والمتابعة والمسوح الميدانية التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، فى محاولة لربط المؤشرات الإحصائية والتخطيط التشاركى من لجان تنمية القرى والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم والأولويات الخاصة بهم.
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