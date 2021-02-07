وزيرة البيئة: رصد مستويات الضوضاء من خلال 35 محطة بأنحاء الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تعمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية، من خلال 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى وعواصم بعض المحافظات.





وأضافت وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة بيان الوزيرة الذى ألقته أمام الجلسة العامة، أن الوزارة تخطت العدد المستهدف فى برنامج الحكومة، بشأن رصد تلوث الهواء، ووصلت إلى 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 مخططة مستهدفة تغطى 23 محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، مشيرة إلى انخفاض نسب التلوث بنحو 24%. من جانبه، قال رئيس اللجنة حسام صالح عوض، أن الهدف الرئيسى الذى أنشئت من أجله الوزارات والهيئات المسئولة حول العالم، هو العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، لافتًا إلى أن البعد البيئى هو المحور الأساسى فى الفكر العالمى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل انتشار جائحة كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

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