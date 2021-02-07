اجتماع ثلاثي مصري - أردني - عراقي على مستوى وزراء الخارجية.. غدا

يعقد سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غدا الإثنين اجتماعا ثلاثيا، مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وفق بيان للخارجية.

ومن المنتظر، أن يتناول اللقاء- الذي يجرى بقصر التحرير- أبرز مجالات التعاون ومواقف الدول الثلاث، تجاه أهم قضايا المنطقة، وذلك في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق والقمة التي تعقد في بغداد.