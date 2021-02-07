إرجاء انتخابات فرعية المحامين بـ طنطا والقاهرة الجديدة لـ 14 فبراير

أصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين وكيل مجلس نقابة المحامين الأستاذ مجدي سخي، قرارين الأول بإرجاء انتخابات نقابة طنطا الفرعية التي كان مقرر عقدها غدا الإثنين إلى يوم 14 فبراير الجاري، لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد.

بينما نص القرار الثاني، على إرجاء الانتخاب لنقابة القاهرة الجديدة إلى يوم 14 فبراير الجاري لتعذر إيجاد أماكن للجان الانتخابية.