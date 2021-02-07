نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع وإزالة 500 حالة اشغالات طريق بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لرفع الإشغالات وتطبيق الإشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الدولة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات الي جانب تحقيق الانضباط بالشارع وإزالة اي تعديات للمنشآت.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم شن حملات مكبرة، اليوم بأحياء جنوب الجيزة والطالبية ومركز أوسيم أسفرت عن رفع حوالي 500 حالة إشغال متنوعة إستهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات ومتابعة مدى إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ولفت إلى انه تم غلق وتشميع 6 منشأت غير ملتزمه بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية شملت مخازن للملابس والأحذية والجلود والتى بها مواد قابلة للإشتعال تستخدم فى صناعة الأحذية ومصنع حلويات يستخدم مواد غير مصرح بها ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية.

وفي نفس الاطار وبناءاً على توجيهات محافظ الجيزة قاد الأستاذ ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع مسجد الرحمن ومجمع المدارس والأربعين والمسابك بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم في اطار تكليفات السيد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لاداء المراكز والمدن والاستمرار بشن حملات لإعادة الانضباط .

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم لأي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.

كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

