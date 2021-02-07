دينية النواب: لابد من توازن فى الإيجار والشراء لأراضى وشقق الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور على جمعة، هيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تقرير إلى اللجنة، عن شروط الشفافية فى حجج الوقف، حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية ذلك للدراسة والانفتاح، وتعظيم وتنمية موارد الوقف.





من جانبه، تحدث الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشكلة العجز فى عدد الأئمة والعاملين فى المساجد، قائلا: "هناك عجز كبير فى عدد الأئمة والعاملين فى المساجد، وهناك مساجد لا يصعد أحد على المنبر فيها يوم الجمعة"، مطالبا بإنجاز مسابقة مقيمى الشعائر. وشدد العبد، على أهمية أن يكون هناك توازن فى الإيجار والاستبدال والشراء، فيما يخص أراضى وشقق الأوقاف، مع التأكيد على حرص ناظر الوقف توزيع ريع الوقف على المستحقين وتحقيق شرط الواقف. وعقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما يتعلق بالعجز فى الأئمة والعمال، قائلا: "ساعدونى فى توفير الدرجات مع الجهات المعنية، نحتاج لتعيين أئمة وخطباء ومقيمى شعائر وواعظات، وعاملين، ومستعدين نعين من بكرة بس وفرولى الدرجات الوظيفية".

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