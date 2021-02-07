المعز علي يتراجع عن تصريحاته ضد الأهلي: أنا آسف (فيديو)

أكد المعز على لاعب فريق الدحيل القطري أن تصريحات أسيء فهمها، مشدداً على احترامه الشديد للنادي الأهلي وجماهيره، وأن ما قاله بعد مباراة الفريقين فى ربع نهائي كأس العالم للأندية كان هدفه الحديث عن اللقاء فقط.

وتوجه المعز على إلى الجماهير فى المدرجات خلال مباراة فريقه ضد أولسان التي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ودخل فى مناقشة ما دفع عدد منهم لتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لاعب الدحيل يتحدث للجماهير

وقال المعز على لبعض الجماهير المصرية عقب اللقاء: «لم أكن أعنى بتصريحاتى الحديث عن إمكانيات النادى، كنت أتكلم عن المباراة بشكل عام». وأضاف لاعب الدحيل: «أنتم إخواننا، ولا يوجد لاعب فى العالم سيتكلم عن كيان أو جمهور، كنت أتكلم فقط عن المباراة وأنا آسف على كل حال».

وحقق الدحيل القطري المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية أثر تغلبه الصعب على أولسان هيونداي الياباني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب استاد «أحمد بن علي» في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة المقامة حالياً في قطر بمشاركة النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية والأفريقية في الحدث العالمي. سجل أهداف المباراة كل من إيدميلسون جونيور (21)، ومحمود مونتاري (66) والمعز علي (82) لفريق الدحيل، بينما أحرز هدف أولسان اللاعب يون بيت جارام (63).