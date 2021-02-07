أسهل طرق اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

لا تزال عمليات البحث قائمة على طرق اضافة المواليد على بطاقة التموين، من قبل الكثير من المواطنين، بالرغم من مرور أكثر من شهر على فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، لبعض الفئات الأكثر احتياجا.

وكانت وزارة التموين فتحت باب إضافة المواليد منذ 6 يناير المنصرم 2021، وكشفت عن الفئات المتاح لها إضافة المواليد مثل الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، والخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك عبر موقع بوابة مصر الرقمية، بجانب لمكاتب التموين المختلفة.



دوت الخليج تنشر تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

يمكن إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا.

الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد 3 فئات مستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية في مطلع 2021، وهم:

. الأرامل.

. المطلقات.

. العمالة غير المنتظمة.

. الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

ـ الدخول على موقع دعم مصر أو من هنـــــــــــــــــــــا.

ـ الضغط على ضم أفراد أسرتي، لإضافة مولود جديد.

ـ اختيار بدء الخدمة.

ـ سوف تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، وهنا يتطلب منك إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة الخاصة بك.

ـ ثم تظهر بيانات مقدم الطلب، من عدد الأفراد، المحافظة، المديرية، والإدارة التموينية.

. الضغط على المربع الخاص بأيقونة "موافق" على الشروط والأحكام.

ـ اختر الأشخاص المراد ضمهم، شرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولى، وتسجيل الرقم القومي.

ـ تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب إضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.



كما يمكنك معرفة نتيجة الطلب الخاصة بك بإضافة المواليد على بطاقة التموين 2021، من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.