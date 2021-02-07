مفاجأة: "نوير ومولر" لن يخوضا مباراة الأهلي وبايرن !!

فجر كلاوس أوجنثالر، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق، مفاجأة مدوية حول المواجهة المرتقبة بين ناديه وفريق الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر .
وقال أوجنثالر في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، أن هانز فليك المدير الفني الحالي للبايرن، سيجري تغييرات كبيرة في تشكيلة فريقه أمام الأهلي، وبالتحديد في النجوم الكبار للبافاري، وعلى رأسهم الحارس العملاق مانويل نوير ولاعب الوسط توماس مولر .
وأضاف: أتوقع ألا يبدأ نوير ومولر في التشكيلة الأساسية للمباراة، خاصة أن هانز فليك اصطحب كيميتش للمؤتمر الصحفي، وقد يكون قائد البايرن في هذه المباراة.
وأكمل: أتوقع تألق نوير حال مشاركته ومولر لأنه لاعب قوي وسريع وليفاندوفيسكي أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم، وأعتقد أنهم سيلعبون بشكل قوي، وأتوقع انتهاء المباراة بفوز البافاري بنتيجة 3 / 1.
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