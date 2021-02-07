عاجل.. محمد صلاح يحرز هدف تعادل ليفربول أمام المان سيتي (فيديو)

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لليفر في مرمي مانشيستر سيتي في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء
وتقدم مانشيستر سيتي بأول أهداف المباراة في الدقيقة 48 من أحداث اللقاء
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة السيتي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل الرسمي للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، روبيرتسون.
الوسط: فينالدوم – جونز- تياجو ألكانتارا.
الهجوم: محمد صلاح - ساديوماني – فيرمينو.
#LIVMCI— مسفر (@XJ0eIBLZq0nsKD3) February 7, 2021
ليفربول 1 × 1 مانشستر سيتي |هدف محمد صلاح #ليفربول_مانشستر_سيتي
(@jmusfar) pic.twitter.com/4wch2o2oxd
وأعلن بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي عن التشكيلة التي ستخوض مباراة الريدز.
وجاءت تشكيلة المباراة كالتالي:
حراسة المرمي: ايدرسون.
خط الدفاع: زينشينكو - دياز - ستونز – كانسيلو.
خط الوسط: جوندوجان - رودريجو – بيرناردو.
خط الهجوم: فودين - سترلينج – محرز.
يقع الليفر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة، خلال 22 مباراة في الدوري الأنجليزي الممتاز، بعد تأخرة عن متصدر الدوري بسبعة نقاط.
فيما يحتل السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 47 نقطة جمعهم الفريق اللندني من 21 مباراة خاضها رفاق محرز، سجل مهاجمي الفريق39 هدفا في المواجهات السابقة، بينما تلقى الفريق 13 هدفا في لقاءات الفريق السابقة.
ويواجه الليفر بعد تلك المباراة، فريق ليستر سيتي يوم السبت 13/2 في المباراة التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والظهر، و يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.
ويدخل ليفربول مباراته أمام فريق اربي ليبزيج يوم الثلاثاء 16/2 في تمام الساعة العاشرة مساءً في دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات الجولة ال16.
كما سيواجه فريق إيفريتون في بطولة الدوري الإنجليزي والتي من المقرر إقامتها يوم 20/2 في تمام الساعة السابعة والنصف.
ويسعي الفرعون المصري محمد صلاح، لتعزيز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، والذي يحتلها لاعب منتخب مصر بـ 15 هدفا، وقلص هاري كين وسون الفارق لهدفيين فقط، حيث يحتل وصافة القائمة هاري كين بـ 13 هدف وبنفس الرصيد يقع سون في المركز الثالث.
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