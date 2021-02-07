فيديو..النواب يواجهون وزيرة البيئة بأزمات القمامة من جديد..وفؤاد تعقب:" فكرة ان القمامه كنز وثروة منظور خاطئ "

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام صالح عوض الله حضور وزير البيئة ياسمين فؤاد وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته امام البرلمان.

وقال رئيس اللجنة ، أن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، مؤكدا أن البعد البيئي المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه الى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وزيرة البيئة بمجلس النواب

وطالب النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، وزيرة البيئة بضرورة العمل علي فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير ، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف ، متابعا بأن الجميع يشتكي من ادارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا : " والله العظيم المواطنيين في ابو كبير بمحافظة الشرقية ، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لاماكن حكومية ، تتراكم امامها القمامة بالايام .. ويقولوا يرضيك كده" .

وطالب النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالنظر الى محميات البحر الاحمر سواء الموجودة في البر او البحر متسائلا : هل هناك رؤية للوزارة في هذا الصدد، موضحا انه على الوزارة ان تستغل أنشطة مطابقة للبيئة وصديق لها كما تطرق النائب في حديثه الى مقلب الزبالة الموجود بمنطق القصير طالبا من الوزيرة ان تجد حل لهذه المشكلة وفيما يخص أزمة صيادين البحر الاحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة، موضوع الصيادين في رقبة حضرتك شخصيا

وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ان منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة رغم ان هذه المنطقة تعتبر اكثر المناطق حضارة لما فيها من اهرامات وأبو الهول موضحا ان هناك لجنة من الوزارة تابعت معه الامر شخصيا ونزلت للمعاينة ولكن ما زال الوضع صعب، واشار الى ان مقالب القمامة الموجودة بالكتلة السكنية امر في غاية الخطورة ، قائلا: احنا بنصنع الوباء بايدينا

واوضح القطامي ان طريق المحور باتجاه ارض اللواء تبعث هناك رائحة كريهة رغم ان هذا الطريق يمر عليه بشكل يومي رئيس الوزراء ، كما ان هناك مستشفيات موضحا ان الوزارة تبذل مجهود ولكن نحن بحاجة الى إصلاحات يلمسها المواطن.

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من جانبه قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ان وزيرة البيئة جادة ونشيطة في عملها بكل ما أوتيت من قوة تبذل مجهول جبار الا ان هناك امر هام يشغل بال المصريين وتسائل وكيل لجنة الطاقة ، متى نرى مياه النيل بالقاهرة والدلتا مثل مياه اسوان؟ متى نرحم الناس من شركات الفلاتر وامراض الكلى واقترح وكيل لجنة الطاقة بعمل لجان تفتيشية على المصانع واقترح أيضا بعمل محطات معالجة للصرف في هذه المصانع

من ناحيتها أكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البنيه التحتيه لإدارة المخلفات تحتاج إلى ٤ سنوات وان الخطه اعتمدت يونيو ٢٠١٨ وتم ضخ واحد مليار و٨٠٠ مليون لعدد ٨٠ محطه وسيطه ول ٤ مصانع ونعمل في البنيه التحتيه في ٢٧ محافظة تعمل في وقت واحد، مؤكدا أن السنتين ونصف لم يضيعو هباء ولكن الموضوع كبير جدا ويحتاج ضخ ١٠ مليار جنيه علشان ندور العجله والمصانع واحنا بنجمع على مستوى الدوله من رسوم ٨٠٠ مليون جنيه ولم يكن لدينا أي مخطط لأي منظمومه.

ولفتت فؤاد إلى أن الرئيس السيسي اكد البنيه التحتيه تقوم بها الدوله وليس على المواطن ان يتحمل أي شي كان أمامنا مشكله النباشي وتقنين اوضاعهم

وعقبت النائبه اميرة ابوشقه على تصريحات وزيرة البيئة بشأن ملف النفايات مؤكدة بأن الوزارة تعمل في ظروف صعبه خاصة أنه لايوجد فلوس ولابنيه تحتيه ولا قاعدة بيانات لإقامة مصانع النفايات.

وشددت ابوشقه خلال اجتماع لجنة الطاقة َالبيئة بمجلس النواب على ضرورة اتخاذ نموذج ونظرية اختيار الرئيس السيسي باقامه عاصمه حديثه رقميه متطوره من اللاف الى الياء وتطبيقه على مدن مصريه يتم عمل فيها تجربه أقامه مدن صغيره بها مصانع النفايات. وردت ياسمين فؤاد بأن فكرة ان القمامه كنز وثروة منظور خاطي ومفيش فكره التصدير والكلام ده وهي عبارة عن خدمه تقدمها الدوله وتاخد مقابل مؤكدة أن فكرة المدينه الصغيره تم اخذ ذلك في الاعتبار وبدأت وزارة التنميه المحليه بمحافظة بورسعيد.