عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود.."تفاصيل"

تحتفل الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على المنتج والداعية معز مسعود بعد إعلان ارتباطهما مؤخرًا، حيث من المقرر عقد القران غدًا، الاثنين 8 فبراير، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد محدد من الأهل والمقربين، ويفرض الثنائي السرية التامة على تفاصيل الحفل.

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

أعلن الثنائي معز مسعود وحلا شيحة ارتباطهما للمرة الأولى بعد أن نشر مسعود مقطع من أغنيته الخاصة Fighter عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مصحوبًا بلقطات من أفلام Rocky، وكتب قائلا:" لقد سجلت مؤخرا بواسطة هاتفي جزء من أغنيتي المقبلة Fighter التي عزفتها على الجيتار، وهي أغنية كتبتها سنة 2007".

تابع موجها حديثه إلى حلا شيحة: "هذه الأغنية لك يا فتاة، رحلتنا واحد" مضيفا "لقد ابتعدنا عن المياه الضحلة"، وهو اقتباس من أغنية Shallow التي قدمها برادلي كوبر مع ليدي جاجا في فيلم A Star Is Born، والتي كانت تتحدث عن الاقتراب من الصعود إلى السطح والأضواء حيث لا يمكن للآخرين إيذائهما.

قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود

وردت الفنانة حلا شيحة على رسالة المنتج معز مسعود لها ونشرت مجموعة من الفيديوهات الخاصة بمعز مسعود عبر حسابها على Instagram، وخلالها كان يتحدث عن التسامح والتحاور بين الشعوب والأديان.

كتبت حلا شيحة معلقة باللغة الإنجليزية: "هذا هو أنت يا حبيبي، معز مسعود الحقيقي، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال،"، قبل أن تضيف بالعربية: "لتعارفوا كلام من القلب أنا كنت محتاجة اسمعه و كل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا و لأولادنا، و كل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم".

أضافت: "‎الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس أنت أيه وجواك أيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا كمان".