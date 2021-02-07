فيديو..مصطفى بكرى لـ دوت الخليج: الرئيس يدرك نبض الشارع.. ومصر لن تفرط فى حقها بمياه النيل "فيديو"

علق النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس السبت، مع الإعلامى عمرو أديب، والذى تطرق إلى عددًا من الملفات المتعلقة بالملف الليبى وسد النهضة، وآخر المشاريع المقدمة فى مصر.

مصطفى بكرى: الرئيس قادر على موازنة الأمور واتخاذ القرار السليم

وقال عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، لـ دوت الخليج:" حديث الرئيس عن سد النهضة والملف الليبى، يؤكد على أن صانع القرار قادر بالفعل على موازنة الأمور واتخاذ القرار السليم، فمصر دائمًا مع الخيار السلمى، الذى يحقق العدالة ويحافظ على مصالح مصر.