فيديو..مصطفى بكرى لـ دوت الخليج: الرئيس يدرك نبض الشارع.. ومصر لن تفرط فى حقها بمياه النيل "فيديو"

مصطفى بكرى - أرشيفية
علق النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس السبت، مع الإعلامى عمرو أديب، والذى تطرق إلى عددًا من الملفات المتعلقة بالملف الليبى وسد النهضة، وآخر المشاريع المقدمة فى مصر.
مصطفى بكرى: الرئيس قادر على موازنة الأمور واتخاذ القرار السليم
وقال عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، لـ دوت الخليج:" حديث الرئيس عن سد النهضة والملف الليبى، يؤكد على أن صانع القرار قادر بالفعل على موازنة الأمور واتخاذ القرار السليم، فمصر دائمًا مع الخيار السلمى، الذى يحقق العدالة ويحافظ على مصالح مصر.
وتابع النائب مصطفى بكرى:" حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن المخالفات ليس بجديد، فقد حذر من قبل هذا الحديث، حيث نادى كثيرًا وطالب بوقف مخالفات البناء، وعقد مؤتمرات خُصصت لهذا الغرض وصدر قانون عام 2019 بالتصالح على مخالفات البناء، وجرى تنفيذه خلال عام 2020.
مصطفى بكرى: الرئيس يدرك نبض الشارع
واستكمل النائب مصطفى بكرى، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" حديث الرئيس عن أننا لازلنا فى حالة يناير 2011، تؤكد ان صانع القرار يدرك تمامًا نبض الشارع المصرى، الذى يأن من مشاكل عديدة، وهناك من يحاول استغلال الشارع المصرى لحسابات سياسية وأيديولوجية، وأهداف تآمرية، ولكن وعي الرئيس وإدراكه بهذا الأمر، وإدراك المؤسسة الوطنية المصرية لكل اتجاهاتها السياسية والأمنية، يؤكد أنها تتعامل برؤية صحيحة.
وأضاف النائب مصطفى بكرى، خلال حديثه:" تصريحات الرئيس تنطلق من حرصه على أمن المواطن واستقرار الوطن، والمشاريع التنموية الكبرى التى تحدث فى القرى المصرية، تؤكد على أن خطة الدولة المصرية للبنية التحتية لإصلاح ما أفسده الزمن، ماضية بسرعة، وبقدرة فائقة يتعجب منها العالم.
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