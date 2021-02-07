فيديو..توصية هامة بشأن وضع الائمة من دينية النواب..والشئون الصحية تؤكد أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، هيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تقرير إلي اللجنة، عن شروط الشفافية في حجج الوقف، حيث أكد رئيس اللجنة علي أهمية ذلك للدراسة والانفتاح، وتعظيم وتنمية موارد الوقف.

ومن جانبه، تحدث الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشكلة العجز في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، قائلا: "هناك عجز كبير في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، وهناك مساجد لا يصعد أحد علي المنبر فيها يوم الجمعة"، مطالبا بإنجاز مسابقة مقيمي الشعائر.

وزير الأوقاف بمجلس النواب

وشدد العبد، علي أهمية أن يكون هناك توازن في الإيجار والاستبدال والشراء، فيما يخص أراضي وشقق الأوقاف، مع التأكيد علي حرص ناظر الوقف توزيع ريع الوقف علي المستحقين وتحقيق شرط الواقف.

وعقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي ما يتعلق بالعجز في الأئمة والعمال، قائلا: "ساعدوني في توفير الدرجات مع الجهات المعنية، نحتاج لتعيين أئمة وخطباء ومقيمي شعائر وواعظات، وعاملين، ومستعدين نعين من بكرة بس وفرولي الدرجات الوظيفية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية)، بحضور وزير الأوقاف.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: هناك إجراءات لسد العجز في عدد الأئمة، مشيرا إلى أن هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة علي درجة مالية وظيفية.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية)، أن عدد الخطباء غير المعينين في حدود 3 آلاف.

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وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه يوجد نحو 4 آلاف واعظ،، قائلا: فتحنا الباب لجميع المحالين إلي المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة الجامعة متطوعون، وآخرون يحصلون علي مكافأة.

وأعلن محمد مختار جمعة، رفع المكافأة من 75 إلي 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ.

وقال وزير الأوقاف: مواردنا الذانية في العام الماضي تم صرفها بالكامل، مشيرا إلى أنه في خطة العام الجاري يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة.

وأكد الوزير، أنه تم رفع من 100 إلي 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.

وكشف وزير الأوقاف، حرص الدولة تحرص علي أن يكون وضع الإمام في أفضل ما يكون، وهذه توجيهات القيادة السياسية.

من ناحيته اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لعرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء، المسئولية الطبية، تنظيم الصحة. وأكدت اللجنة أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، وأنه سيكون علي أولوياتها الفترة المقبلة، ضمن الأجندة التشريعية الصحية.

وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها ومنها ضرورة النظر فى منظومة الطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة واجهزة الغسيل الكلوى، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.

وتعرض اللجنة خلال اجتماعها غدا الاثنين، تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة - البورد المصري – المجلس القومي للتخصصات والمؤهلات الصحية- مستشفيات الطب العلاجي.