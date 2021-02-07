فضيحة في الأنفيلد.. ليفربول يخسر برباعية من السيتي ومحمد صلاح يسجل (فيديو)

تلقى ليفربول هزيمة قاسية من مانشيسترسيتي برباعية مقابل هدف وحيد في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي علي ملعب الانفيلد.
أفتتح جوندوجان التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 49 من أحداث المباراة.
حقق محمد صلاح التعادل لليفر في مرمي مانشيستر سيتي في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.
عاود جوندوجان التسجيل مرة أخري وسجل الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من حارس مرمى فريق ليفربول تصل إلى فودين الذي راوغ مدافعي ليفربول، وأرسل عرضية رائعة إلى جوندوجان سددها داخل الشباك.
وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثالث لمانشيستر سيتي 76 من أحداث الشوط الثاني، بعد تمريرة خاطئة من أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول تصل إلى سيلفا الذي مررها بطريقة رائعة من فوق حارس ليفربول، وسددها سترلينج برأسه داخل الشباك.
وأختتم جيسوس أهداف مباراة ليفربول والسيتي بعد تمريرة من خيسوس إلى فودين يمين منطقة الجزاء الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية اخترقت الشباك.
أرتفع رصيد السيتي للنقطة 50 ويحتل بهم صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيق الإنتصار علي ليفربول.
بينما توقف رصيد الليفر عن النقطة 40، يحتل بهم المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري
لمشاهدة أهداف المباراة اضغط https://twitter.com/cafcl_4/status/1358481264190308352
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