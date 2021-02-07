لم تعتمد.. الإفتاء تنشر فتوى مثيرة للجدل عن "زواج المحلل" وتحذفها بعد دقائق

دار الافتاء- ارشيفية
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى قبل قليل عن زواج المحلل، وتم حذفها بعدها بدقائق.
الزواج المحلل
أكدت دار الإفتاء المصرية، في الفتوى أن زواج المُحَلّل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء.
وأضافت، أن زواج المحلل إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح.
وأثارت الفتوى جدلًا كبيرًا بمجرد نشرها، وتلقت الدار الكثير من التعليقات الغاضبة حول الفتوى واضطرت لحذفها، بعدها بدقائق.
فيما كشف مصدر بدار الإفتاء المصرية، أن فتوى زواج المُحَلِّل، التي ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم تعتمد بعد، لذا تم حذفها.
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