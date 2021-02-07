فيديو...وزير المالية يتحدث عن ضريبة جديدة من البرلمان بشأن الملاهي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ان الأجندة التشريعية للوزارة في الفترة المقبلة، تضم عدد من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي، مشيرا الى ان الوزارة بها عدد من التشريعات ستعمل عليها الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بإجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول أداء الوزارة.

وأوضح معيط، ان الوزارة تعمل حاليا على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة الى قانون الموازنة العامة للدولة.

وزير المالية بمجلس النواب

واستعرض الوزير، خطوات الوزارة نحو الميكنة والهيكلة والحوكمة، مشيرا الى ان سعى الوزارة لتكون تجارة مصر على منصة اليكترونية واحدة، ما يؤدى الى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة " الكاحول" الذى يستورد سلع دون ان يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.

وأكد، ان الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالى وتحسين الإيرادات عن طريق احكام المتظومة الضريبية والجمركية، مشيرا الى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الاليكترونى، قائلا،:"كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح الا بعد ما بنشوف عملنا ايه"

ومن جانبه أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرا الى ان ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة،

وشدد على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد احالته للمعاش، منتقدا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.

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