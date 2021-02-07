مواجهة ساخنة بين المعز علي وجمهور الأهلي بعد تصريحه المثير.. ماذا حدث ؟ (فيديو)

أعتذر المعز علي لاعب الدحيل القطري عما بدر منه من تصريحات بعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية. وذهب المعز علي عقب مباراة الدحيل وأولسان هونداي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بمونديال الأندية للجماهير المصرية الموجودة في المدرجات وأعتذر عما بدر منه عن النادي الأهلي. وقال المعز علي: " أنا لم أقصد سوي المباراة ككل ولم أقصد الكيان او الجماهير". وأضاف المعز: " لأ يوجد لاعب سيتحدث عن كيان وجماهير، لكنني قصدت المباراة فقط ". ووجه كلامه لجمهور الأهلي " أنا أسف، كلكم أخواتي". يذكر أن المعز علي خرج بتصريحات جدليه بعد مباراة الأهلي والدحيل التي أنتهت بفوز المارد الأحمر علي بطل إفريقيا بهدف نظيف، وقال المعز تعقيبا على الخسارة: " بالغنا في إحترام الأهلي، واحترمناه زيادة عن اللزوم خلال الشوط الأول، وأعطيناهم أكبر من الحجم الطبيعي لهم". وأضاف المعز: " الأهلي سجل الهدف من إستغلال خطا وحيد خلال المباراة". وواصل المعز على: " أعطينا الاهلي حجمهم الطبيعي، بعد دخول الشوط الثاني بحماس وجدية أكثر من الشوط الأول". وأثار تعليق المعز على،لاعب الدحيل، الجدل بعد تصريحاته عن النادي الأهلي في المباراة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، ووصفه للمارد الأحمر بأنهم بالغوا في إحترام الأهلي.

وحقق الدحيل المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد الفوز علي أولسان هونداي في مباراة تحديد الخامس والسادس في مونديال الأندية المقامة حاليا بقطر. أحرز إدميلسون جونيور الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من علي كريمي لاعب وسط الفريق القطري. وأنتهي الشوط الاول من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة بتقدم الدحيل بهدف نظيف. أحرز بت جارام يوون هدف التعادل للفريق الكوري الجنوبي في الدقيقة 62 من أحداث المباراة. عاود محمد مونتاري التقدم لصالح الدحيل في الدقيقة 66 من الشوط الثاني للمباراة. قبل أنة يؤكد المعز علي فوز مستضيف البطولة بتسجيله الهدف الثالث في المباراة 82. يذكر أن الأهلي حقق الفوز علي الدحيل في المباراة الماضية بهدف وحيد سجلة حسين الشحات ليواجه بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم.

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