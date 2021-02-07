حصاد الأحد البرلماني..إنجاز 135 مادة من لائحة الشيوخ مع عدم أحقيته فى الرقابة علي الحكومة..ومواجهة حاسمة مع وزير الإتصالات

مجلس النواب

· مارتن شنجونج الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي بعث تهنئة للمستشار جبالي متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة مشيدا بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي، وعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.

· ببداية الجلسة ...رئيس المجلس أحال مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة، كما أحال مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ إلي اللجنة التشريعية، والتى بدأت مناقشتها من عصر الأحد، ومرحج أن يتم مناقشتها بالجلسة العامة خلال الإسبوع الجاري.

نعي الجمال

· وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح النائب الراحل اللواء سعد الجمال، فيما أتيحت الفرصة للأعضاء لنعيه، وأعلن المستشار حنفي جبالي، أن المجلس ينتظر إخطار وزير الداخلية بوفاة النائب سعد الجمال، و بعد ذلك سيتم إعلان خلو مقعده، ليتم مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لتعلن عن بديله في القائمة الاحتياطية.

نقاش حول استحواذ الأغلبية

· بمناقشات بيان وزير الإتصالات كشف أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن 32% هي نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن مستقبل وطن في مناقشات بيانات الوزراء، مؤكدا أنها نسبة لا تتماشى مع عدد الأعضاء بالمجلس ردا على انتقادات بعض النواب بأن أعضاء الحزب يحصلون على النسبة الأكبر للحديث والتعليق على بيانات الوزراء.

- وأشار إلى أن النائب الذي تناول هذا الأمر فى إشارة للنائب هشام الجاهل، تحدث 6 مرات تعقيبا على الوزراء، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتح لـ280 نائبا عن حزب مستقبل وطن.، فيما أشاد بحرص رئيس مجلس النواب، على مراعاة كافة التيارات والاتجاهات السياسية تحت قبة البرلمان وقال رشاد: نحترم إعطاء الفرصة للمعارضة، مؤكدا أن الأغلبية ستتعاون مع رئيس المجلس دوما في إرساء قواعد الحديث.

بيان وزير الإتصالات

· عمرو طلعت أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموًا بمعدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى، مع ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى وارتفاع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4.4%.

· أكد إطلاق 45 خدمة حكومية ضمن خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية ، مع الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد والعمل على تطوير 1500 مكتب خلال 2021، وتقدم ترتيب مصر 55 مركزا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى ، وتدريب أكثر من 115 آلف متدرب خلال العام المالى الحالى باستثمارات 400 مليون جنيه مقارنة بـ4 الاف متدرب باستثمارات 50 مليون جنيه فى 2018/2019

· أكد أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه، مه استثمارات 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت خلال العامين الماضيين و5.5 مليار جنيه للعام الحالى، تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى فى أفريقيا من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020

· قال أنه تم الانتهاء من ربط 11 آلف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية من اجمالى 32500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية مستهدف ربطهم خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليار جنيه، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة فى مليون منزل بـ51 مركزا، واختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021، اصدار قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال 2020

تعقيبات النواب

· النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أكد علي أن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، مؤكدا أن الانترنت لم يعد رفاهية وإنما من الأساسيات، معلنا استجابة الوزارة لـ 70% من طلبات الإحاطة. من النواب بالفصل التشريعي الأولي، وأنه تم تطوير 860 مكتب بريد في 6 أشهر، موضحا أن عدد الطلبات حتى الآن 18 طلب، تم الرد على 16 طلب منها منذ أيام.

· ودعا إلى ضرورة حصر باقي مكاتب البريد التي لم يصلها التطوير بالتنسيق مع النواب، فضلا عن حصر ما تم تطويرها لتركيب ماكينات صرف آلي ، مؤكدا أن اللجنة على تواصل دائم من أجل تحسين خدمات الانترنت وكذلك خدمات الاتصالات، لاسيما في ظل شكاوى العديد من الأهالي بسبب ضعف الخدمات. وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حل أزمة الخدمات التي تنهي رصيد العملاء، مشيرا إلى أنه تم عمل رقم موحد لإلغاء الخدمات التي تستهل الرصيد.

مشاكل العاملين بقطاع الإتصالات

· النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، علي بيان وزير الإتصالات قائلة ، إن هناك مشاكل للعاملين بقطاع الاتصالات فى محافظه أسوان والتي تتمثل في عدم حصول العاملين المعينين بعد تاريخ ٢٠٠٣ على البدل النقدى وبدل الإقامه، وأن عمال وموظفى الهئيه القوميه للبريد بمحافظة أسوان يستغيثون من عدم صرف بدل الوجبه منذ شهرنوفمبر ٢٠١٩ على الرغم من حصولهم علي أحكام قضائيه واجبه النفاذ تمكنهم من صرف مستحقاتهم، مشيرة إلى عدم تطبيق لائحه العاملين وهيكله الأجور الجديد إلا لصالح الإداره العليا وتم تطبيقها منذ عام ٢٠١٧ بأثر رجعى لصالحهم منذ عام 2015.

مكاتب البريد

· النائب محمد الطوخي ، انتقد الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنين ، مطالبا وزير الإتصالات بضرورة إعادة النظر ،في تلك الإشكالية التي تؤرق اصحاب المعاشات، مشيرا إلي أن المواطن لايعينيه تطوير المكاتب فقط ، ولكنه يهمه فى المقام الاول الحصول علي خدمة متكاملة ، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواطن وحسن استقباله فى مكاتب البريد

خدمات الرقمنة

· النائب محمد مدينة ، قال أن المشكلة الحقيقة التى تواجه الموطنين ، خلال خدمات الرقمنة ، تتعلق بأن العنصر البشري ليس مؤهل، منتقدا عدم وجود رقابة علي شركات المحمول من وزارة الاتصالات،سواء فى الفاتورة ،أو أداء الخدمة في بعض المناطق.

السيستم واقع

· النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أكد استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية، قائلا،:" للأسف يضطر المواطنين للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم"، موجها حديثه للوزير،:" متى تنتهى عبارة السيستم واقع".

الموبايلات الغير شرعية

· النائب محمد الكومي، طالب بالتصدي لظاهرة دخول الموبايلات بطريقة غير شرعية مما يصب لصالح الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا إن جميع الهواتف سواء التي تدخل بطريقة شرعية أو غير شرعية تمنح الاشارة، قائلا : " الله أعلم ماذا يمول الاقتصاد غير الرسمي، قد يكون فيما لا يحمد عقباه".

ضعف الشبكة

· النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي إلي معاناة المواطن اليومية لاسيما مع سرعة شبكة الانترنت، قائلاً : معندناش مشكلة في السعر علي قدر أن نحصل علي سرعة حقيقية، أننا نصدر مشكلة يومية ويتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية". ونوه منصور، إلي بعض المشاكل التي عاني منها المواطن مع ماكينات الصرافة خلال جائحة فيروس كورونا، قائلا : تعاونا مع المسئولين في الجيزة، وكنا ننزل من الساعة 4 الفجر لمساعدة المواطنين".

مراكز البيانات

· قالت النائبة مها عبد الناصر إن مصر خارج ملف مراكز البيانات تماما ، فشركة " على بابا " العالمية عندما قررت إنشاء مركز بيانات لها في المنطقة اختارت " السعودية " لإقامة المركز، مضيفه : أصبحت دول مثل البحرين رغم قلة العمالة بها و الأردن و إسرائيل وجهة للشركات الكبرى لإنشاء مراكز البيانات الخاصة بها و بالنسبة لدول المنطقة احنا كده مش شغالين ". وتساءلت البرلمانية عن خطة الوزارة لتطوير المناطق التكنولوجية لاسيما وأن هناك مراكز بها كابلات فايبر في برج العرب تصلح لإنشاء هذه المراكز ". ونوهت مها عبد الناصر، إلي أهمية التحول نحو صناعة التكنولوجيا بشكل فاعل، بقولها " لا يصح ان نكون مستهلكين فقط للأجهزة التكنولوجية و لا نصنعها ".

الرقابة علي شركات الإتصالات

· قال النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الجزء الرقابي علي شركات الاتصالات غير موجود بالمرة، مضيفا : " أن الشركات بتعمل في المواطن كل حاجه .. استحلوا فلوس المواطن".

وأكد البرلماني، علي أهمية تشديد رقابه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع توفير مكتب بكل قري، قائلاً: اللي بيروح مكاتب البريد هما اصعب ناس ، ومنهم اللي ماشيين علي كراسي لابد من وجود بدائل كسيارات جواله ، لصرف المعاشات للتخفيف عن اهالينا" وتسأل اباظة ، عن استراتيجية الوزارة للتواكب مع الجيل الخامس والسادس ، متسائلا : متي ننتهي من الرقمنه ولابد من تطوير شامل في سرعات الانترنت متي تنتهي شبكة الربط الإليكتروني.

نصب شركات الإتصالات

· النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، اتهم شركات المحمول بـ"النصب" علي المواطنين علي حد وصفه، لاسيما مع الوقوع المتكرر للشبكات. وقال وهدان، إن الطرق الجديدة تعاني من ضعف الشبكات، متسألا " اليس ذلك من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات". وأشار وهدان إلي المخالفة الدستورية في عدم العدالة بين أبناء المدن والريف في سرعة الأنترنت وعدم انقطاعه.

التحول الرقمي

· النائب مجدي ملك، وجه التحية لجهود الوزارة الفترة الماضية لكنه أكد انتظار الشعب المصري الكثير في ملف التحول الرقمي. وأشار في الوقت ذاته لضعف شبكات الانترنت في القري والنجوع، الأمر الذي ينعكس سلباً علي العملية التعليمية، فيما دعا النائب محمد العماري، إلي أهمية التوسع في الوحدات المتنقله للبريد بالقري والنحوع، فضلا عن الإسراع في تحويل الكابلات النحاسية إلي فايبر، لاسيما مع قرب الامتحانات، مطالباً أيضا برحمة أصحاب المعاشات في مكاتب البريد.

الحيازة الزراعية الإلكترونية

· النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإليكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة. وقال الحصرى في كلمته، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناه الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية . كما طالب وزير الاتصالات، بضرورة حل مشكلات شبكات المحمول في القرى، وكذلك مشكلة مكتب بريد قرية شبرا قبالة، والذى لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن.

تعقيب الوزير

· كشف الوزير خطة الهيئة القومية للبريد، لتطوير المكاتب، مشيرا إلى أن المستهدف في العام الحالي تطوير 1500 مكتب، موضحا بأن عام 2019 شهد تطوير 800 مكتبا، وكذلك تطوير 800 آخرين في 2020 وأكد أن مكاتب البريد واحدة من أهم منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما في الريف والقرى والنجوع، وخصوصا تلك التي لا تتحقق فيها باقي الخدمات وأعلن الوزير أن عام 2019 شهد توفير 350 صراف آلي، وفي 2020 نفس الرقم، مؤكدا أن المستهدف في العام الحالي 2021 هو الوصول إلى تركيب ألف صراف آلي. وقال: التغلب على الزحام في العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، يتم التعامل معه من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما في الأيام التي تشهد ذروة في طلب الخدمة من مكاتب البريد.

· ووجه الوزير التحية لرئيس مجلس النواب، لحرصه على مطالبة الأعضاء الالتزام باللغة العربية في الحديث تحت قبة البرلمان وأكد علي أنه مع بداية شهر ابريل المقبل سيكون هناك إلتزام على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقى المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا ان الألياف الضوئية ستتعامل معاملة باقى المرافق.

· وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية، وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، انه نافذ منذ صدوره، وان أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية. وحول التحول الرقمى، أوضح اننا نعمل على ازدواج المنظومة، وانه جارى توصيل كل الأجهز الحكومية بكابلات الألياف الضوئية.

· وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح الوزير، ان خلال الفترة المقبلة، ان هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وان حال دخولها سيكون في انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما ان هناك انفراجة أخرى ستكون من خلال زيادة الأبراج.

· وتابع وزير الاتصالات، تم الموافقة على إنشاء 25 برج للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لاتوجد بها شبكة جيدة. وأشار إلى أنه أصبح من حق كل مشغل، الإنتقال من شركة محمول لاخرى بنفس رقمه، دون انتظار موافقة الشركة التابع لها رقمه، طالما مسددا اخر فاتورة لدى شركات المحمول، وعقب ذلك قرر إحالة البيان للجنة المختصة.

اللجنة التشريعية

· انتهت اللجنة التشريعية من الموافقة على 135 مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل 292 مادة، ووتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة للأجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتى تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة، كما تضمنت المواد الباب الثالث والتى تشمل انتخابات أجهزة المجلس وكذلك الباب الثالث المنظم للهيئات البرلمانية للأحزاب والرقابة البرلمانية سواء طلب المناقشة العامة وتقديم الاقتراح برغبة واخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.، فيما أجرت اللجنة عدد من التعديلات من أجل ضبط الصياغة بجانب عدم أحقية مجلس الشيوخ في إقرار لجان أخري في المادة 38، وضبط الصياغة بالمادة 29 بشأن حضور الحكومة لمجلس الشيوخ من أجل الاستماع لها وليس رقابتها.

لجنة الطاقة

· شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام صالح عوض الله حضور وزير البيئة ياسمين فؤاد وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته امام البرلمان.

· وقال رئيس اللجنة ، أن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله الوزرات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد، مؤكدا أن البعد البيئي المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه الى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

· وطالب النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، وزيرة البيئة بضرورة العمل علي فصل منظومة النظافة عن المحليات نظرا للتخاذل الكبير ، من قبل عمال المحليات في ذلك الملف ، متابعا بأن الجميع يشتكي من ادارة المحليات لمنظومة النظافة قائلا : " والله العظيم المواطنيين في ابو كبير بمحافظة الشرقية ، عندما يشاهدوني ماشيا في الطريق يأخذوني لاماكن حكومية ، تتراكم امامها القمامة بالايام .. ويقولوا يرضيك كده" .

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· وطالب النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالنظر الى محميات البحر الاحمر سواء الموجودة في البر او البحر متسائلا : هل هناك رؤية للوزارة في هذا الصدد، موضحا انه على الوزارة ان تستغل أنشطة مطابقة للبيئة وصديق لها كما تطرق النائب في حديثه الى مقلب الزبالة الموجود بمنطق القصير طالبا من الوزيرة ان تجد حل لهذه المشكلة وفيما يخص أزمة صيادين البحر الاحمر قال عطية موجها حديثه للوزيرة، موضوع الصيادين في رقبة حضرتك شخصيا

· وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ان منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة رغم ان هذه المنطقة تعتبر اكثر المناطق حضارة لما فيها من اهرامات وأبو الهول موضحا ان هناك لجنة من الوزارة تابعت معه الامر شخصيا ونزلت للمعاينة ولكن ما زال الوضع صعب، واشار الى ان مقالب القمامة الموجودة بالكتلة السكنية امر في غاية الخطورة ، قائلا: احنا بنصنع الوباء بايدينا

· واوضح القطامي ان طريق المحور باتجاه ارض اللواء تبعث هناك رائحة كريهة رغم ان هذا الطريق يمر عليه بشكل يومي رئيس الوزراء ، كما ان هناك مستشفيات موضحا ان الوزارة تبذل مجهود ولكن نحن بحاجة الى إصلاحات يلمسها المواطن

· من جانبه قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ان وزيرة البيئة جادة ونشيطة في عملها بكل ما أوتيت من قوة تبذل مجهول جبار الا ان هناك امر هام يشغل بال المصريين وتسائل وكيل لجنة الطاقة ، متى نرى مياه النيل بالقاهرة والدلتا مثل مياه اسوان؟ متى نرحم الناس من شركات الفلاتر وامراض الكلى واقترح وكيل لجنة الطاقة بعمل لجان تفتيشية على المصانع واقترح أيضا بعمل محطات معالجة للصرف في هذه المصانع

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· من ناحيتها أكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البنيه التحتيه لإدارة المخلفات تحتاج إلى ٤ سنوات وان الخطه اعتمدت يونيو ٢٠١٨ وتم ضخ واحد مليار و٨٠٠ مليون لعدد ٨٠ محطه وسيطه ول ٤ مصانع ونعمل في البنيه التحتيه في ٢٧ محافظة تعمل في وقت واحد، مؤكدا أن السنتين ونصف لم يضيعو هباء ولكن الموضوع كبير جدا ويحتاج ضخ ١٠ مليار جنيه علشان ندور العجله والمصانع واحنا بنجمع على مستوى الدوله من رسوم ٨٠٠ مليون جنيه ولم يكن لدينا أي مخطط لأي منظمومه.

· ولفتت فؤاد إلى أن الرئيس السيسي اكد البنيه التحتيه تقوم بها الدوله وليس على المواطن ان يتحمل أي شي كان أمامنا مشكله النباشي وتقنين اوضاعهم

توصية هامة بشأن وضع الائمة من دينية النواب

· أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، هيئة الأوقاف المصرية، بتقديم تقرير إلي اللجنة، عن شروط الشفافية في حجج الوقف، حيث أكد رئيس اللجنة علي أهمية ذلك للدراسة والانفتاح، وتعظيم وتنمية موارد الوقف.

· ومن جانبه، تحدث الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشكلة العجز في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، قائلا: "هناك عجز كبير في عدد الأئمة والعاملين في المساجد، وهناك مساجد لا يصعد أحد علي المنبر فيها يوم الجمعة"، مطالبا بإنجاز مسابقة مقيمي الشعائر.

· وشدد العبد، علي أهمية أن يكون هناك توازن في الإيجار والاستبدال والشراء، فيما يخص أراضي وشقق الأوقاف، مع التأكيد علي حرص ناظر الوقف توزيع ريع الوقف علي المستحقين وتحقيق شرط الواقف.

· وعقب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي ما يتعلق بالعجز في الأئمة والعمال، قائلا: "ساعدوني في توفير الدرجات مع الجهات المعنية، نحتاج لتعيين أئمة وخطباء ومقيمي شعائر وواعظات، وعاملين، ومستعدين نعين من بكرة بس وفرولي الدرجات الوظيفية".

· قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: هناك إجراءات لسد العجز في عدد الأئمة، مشيرا إلى أن هناك 653 خطيب مكافأة تم تعيينهم كأئمة علي درجة مالية وظيفية.

· وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اليوم الأحد، لمناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، فيما يخص: (الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر، وشئون الدعوة الإسلامية، وهيئة الأوقاف المصرية)، أن عدد الخطباء غير المعينين في حدود 3 آلاف.

· وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه يوجد نحو 4 آلاف واعظ،، قائلا: فتحنا الباب لجميع المحالين إلي المعاش من الأئمة، وهناك أساتذة الجامعة متطوعون، وآخرون يحصلون علي مكافأة.

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· وأعلن محمد مختار جمعة، رفع المكافأة من 75 إلي 250 جنيه للخطبة، مع التدرج من هذا المبلغ.

· وقال وزير الأوقاف: مواردنا الذانية في العام الماضي تم صرفها بالكامل، مشيرا إلى أنه في خطة العام الجاري يبلغ مليار و200 مليون، منها أكثر من 600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأئمة.

· وأكد الوزير، أنه تم رفع من 100 إلي 120 جنيه بدل الخطبة، وأوضح أن سيتم استئناف مسابقة خطباء المكافأة خلال الفترة المقبلة، بعد وقفها بسبب ظروف جائحة كورونا.

· وكشف وزير الأوقاف، حرص الدولة تحرص علي أن يكون وضع الإمام في أفضل ما يكون، وهذه توجيهات القيادة السياسية.

· من ناحيته اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لعرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء، المسئولية الطبية، تنظيم الصحة. وأكدت اللجنة أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، وأنه سيكون علي أولوياتها الفترة المقبلة، ضمن الأجندة التشريعية الصحية.

· وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها ومنها ضرورة النظر فى منظومة الطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة واجهزة الغسيل الكلوى، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.

· وتعرض اللجنة خلال اجتماعها غدا الاثنين، تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة - البورد المصري – المجلس القومي للتخصصات والمؤهلات الصحية- مستشفيات الطب العلاجي.

وزير المالية يتحدث عن ضريبة جديدة من البرلمان بشأن الملاهي

· كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ان الأجندة التشريعية للوزارة في الفترة المقبلة، تضم عدد من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي، مشيرا الى ان الوزارة بها عدد من التشريعات ستعمل عليها الفترة المقبلة.

· جاء ذلك خلال كلمته بإجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول أداء الوزارة.

· وأوضح معيط، ان الوزارة تعمل حاليا على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة الى قانون الموازنة العامة للدولة.

· واستعرض الوزير، خطوات الوزارة نحو الميكنة والهيكلة والحوكمة، مشيرا الى ان سعى الوزارة لتكون تجارة مصر على منصة اليكترونية واحدة، ما يؤدى الى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة " الكاحول" الذى يستورد سلع دون ان يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.

· وأكد، ان الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالى وتحسين الإيرادات عن طريق احكام المتظومة الضريبية والجمركية، مشيرا الى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الاليكترونى، قائلا،:"كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح الا بعد ما بنشوف عملنا ايه"

· ومن جانبه أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرا الى ان ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة،

· وشدد على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.

· وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد احالته للمعاش، منتقدا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.