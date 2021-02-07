كمال ماضي يكتب: أهم زيارة إلى مصر

كمال ماضى - أرشيفية
كثيرةٌ هي الزيارات الرسمية لرؤساء الدول الذين جاءوا إلى مصر، أما إذا أردنا اختيار الزيارة الأهم من بين كل تلك الزيارات، فستكون وبكل تأكيد زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية "فيلكس تشيسيكيدي"، والتي استقبله فيها الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.
قد يستغرب البعض، ويقول "كونغو إيه"!!
هل زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية أهم من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وزيارة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، بل وزيارة الرئيس الصيني "شي چين بينج"؟!
- أنت أكيد بتهزر!!
والحقيقة أن الإجابةَ خاليةٌ تمامًا من الهزار..
وبلغة المصلحة، رغم أهمية كل تلك الزيارات، إلا أن زيارة رئيس الكونغو مازالت هي الأهم.
- والأهمية هنا بعيدة كل البعد عن تقلد الرجل رئاسةَ الاتحاد الأفريقي في 6 من فبراير 2021.
لكن الأهميةَ تأتي من علاقاتٍ، لو شئت سَمِّها "علاقات عظيمة" أقمناها على مدار أربع سنوات مع ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة.
- حتى طلب رئيس الكونغو "رسميًا" من مصر، في رسالةٍ خطية حملَها مستشارُه الخاص في شهر سبتمبر الماضي، أن تقوم الشركاتُ المصرية بإقامة البنية التحتية لدولة الكونغو الديمقراطية.
- (رصف الطرق، مد كابلات الكهرباء، حفر وتوصيل خطوط المياه، خطوط الصرف الصحي، إنشاء الأبنية والمنشآت)، مد خطوط الألياف الضوئية Fiber Optics لتوصيل الإنترنت بسرعات فائقة لكافة ربوع الكونغو, وأقمنا لهذا الغرض شركة تسمى "بِنية" لتصنيع هذه الكابلات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجميل في الأمر وهو ما يجعلنا نرى طريقة إدارة الدولة المصرية بشكلٍ جديد، هو أننا في هذه القصة تخلينا تمامًا عن البيروقراطية والروتين الذي كَبَّل دولتنا على مدار عشرات السنين.
فلم ننتظر كثيرًا حتى يرحل مستشار رئيس الكونغو قم نقوم بعمل لجان مناقشة، ومن اللجان ندخل في لجان فرعية، ثم لجان منبثقة، ثم اجتماعات ومراسلات واتتظار الرد الرسمي، ثم عقد اجتماعات تناقش الرد.
بل تخطينا كل هذه القيود والأغلال، وعقدنا في اليوم التالي لزيارة الوفد الكونغولي لبلدنا اجتماعًا حضره ممثلو الوزارات المصرية المعينة ورؤساء كبريات الشركات المصرية ورأس الاجتماع وزير الكهرباء المصري.
فأطرقنا على الحديد وهو ساخن.
- من جانب آخر وفي 27 يناير 2020 سافر وزيرُ الكهرباء المصري إلى الكونغو لدراسة مشاركة الشركات المصرية في إقامة سد "إنجا" على نهر الكونغو..
ومن بعده المشاركة في بناء خمسة سدود جديدة أخرى على النهر الكبير..
- وأخيرًا وأثناء زيارة رئيس الكونغو إلى مصر، أعلن عن رغبته في بناء نسخة من العاصمة الإدارية الجديدة في كنشاسا، ولهذا الغرض نظمت مصرُ زيارةً خاصة لرئيس الكونغو إلى مناطق البناء في العاصمة الإدارية..
- فرصٌ كبيرة ستَفتَحُ أبوابَها أمام الشركات المصرية.
- ومشروعاتٌ بمليارات الدولارات، ستحتاج إلى أيادٍ عاملة مصرية "مهندسين وفنيين وعمال" لإنجازها.
- وسمعة محترمة وخبرة كبيرة تنتظر الشركات المصرية، ستقوي مركزها ومكانتها القارية، وتجعلها مطلوبة بمشيئة الله لمشروعات أخرى.
- فرصٌ تتمناها كلُّ الشركات العالمية الصينية والتركية وبالطبع الفرنسية.. لكن أن تقتنصَها الشركاتُ المصرية، فهو مكسبٌ كبير ومصدرُ خير وفير لمصر والمصريين...
وإذا نظرنا بإمعان للمفاوض المصري الذي أقنع العراق الشقيق، الذي يعاني من نقص في السيولة النقدية، أن الشركات المصرية تستطيع إعادة إعمار المدن العراقية التي خربتها حروب الخليج والاحتلال الأمريكي والصراع الطائفي، وانتهاءً بالدمار الذي أحدثه تنظيم داعش المتطرف، في مقابل النفط الخام.
في إطار اتفاقية أسميناها النفط مقابل إعادة الإعمار، تقوم على قيام الشركات المصرية بإعادة إعمار ما تهدم، مقابل مد خط نفط خام عراقي إلى مصر عبر الأردن، لنقوم بتكريره والاستفادة من العوائد، ثم تلمح طريقة فتح المشروعات الكبيرة أمام الشركات المصرية في الكونغو الديقراطية.
- ثم الاعتماد على الشركات الوطنية في حفر انفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق، وبعده الاعتماد بنسبة 100% على المصانع والشركات المصرية في مبادرة حياة كريمة، المبادرة التي ستتكلف 500 مليار جنيه للارتقاء بحال قرى الريف المصري.
هنا تدرك أن هناك إرادة لدعم الشركات المصرية، لتقويتها، لتثبيت أقدامها في الأسواق المحلية والدولية على السواء، فيتحول حالها من حال، إلى بإذن المولى أحسن حال..
(فقط قولوا: يا مسهل)..
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