كمال ماضي يكتب: أهم زيارة إلى مصر

كثيرةٌ هي الزيارات الرسمية لرؤساء الدول الذين جاءوا إلى مصر، أما إذا أردنا اختيار الزيارة الأهم من بين كل تلك الزيارات، فستكون وبكل تأكيد زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية "فيلكس تشيسيكيدي"، والتي استقبله فيها الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.

قد يستغرب البعض، ويقول "كونغو إيه"!!

هل زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية أهم من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وزيارة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، بل وزيارة الرئيس الصيني "شي چين بينج"؟!

- أنت أكيد بتهزر!!

والحقيقة أن الإجابةَ خاليةٌ تمامًا من الهزار..

وبلغة المصلحة، رغم أهمية كل تلك الزيارات، إلا أن زيارة رئيس الكونغو مازالت هي الأهم.

- والأهمية هنا بعيدة كل البعد عن تقلد الرجل رئاسةَ الاتحاد الأفريقي في 6 من فبراير 2021.

لكن الأهميةَ تأتي من علاقاتٍ، لو شئت سَمِّها "علاقات عظيمة" أقمناها على مدار أربع سنوات مع ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة.

- حتى طلب رئيس الكونغو "رسميًا" من مصر، في رسالةٍ خطية حملَها مستشارُه الخاص في شهر سبتمبر الماضي، أن تقوم الشركاتُ المصرية بإقامة البنية التحتية لدولة الكونغو الديمقراطية.

- (رصف الطرق، مد كابلات الكهرباء، حفر وتوصيل خطوط المياه، خطوط الصرف الصحي، إنشاء الأبنية والمنشآت)، مد خطوط الألياف الضوئية Fiber Optics لتوصيل الإنترنت بسرعات فائقة لكافة ربوع الكونغو, وأقمنا لهذا الغرض شركة تسمى "بِنية" لتصنيع هذه الكابلات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الجميل في الأمر وهو ما يجعلنا نرى طريقة إدارة الدولة المصرية بشكلٍ جديد، هو أننا في هذه القصة تخلينا تمامًا عن البيروقراطية والروتين الذي كَبَّل دولتنا على مدار عشرات السنين.

فلم ننتظر كثيرًا حتى يرحل مستشار رئيس الكونغو قم نقوم بعمل لجان مناقشة، ومن اللجان ندخل في لجان فرعية، ثم لجان منبثقة، ثم اجتماعات ومراسلات واتتظار الرد الرسمي، ثم عقد اجتماعات تناقش الرد.

بل تخطينا كل هذه القيود والأغلال، وعقدنا في اليوم التالي لزيارة الوفد الكونغولي لبلدنا اجتماعًا حضره ممثلو الوزارات المصرية المعينة ورؤساء كبريات الشركات المصرية ورأس الاجتماع وزير الكهرباء المصري.

فأطرقنا على الحديد وهو ساخن.

- من جانب آخر وفي 27 يناير 2020 سافر وزيرُ الكهرباء المصري إلى الكونغو لدراسة مشاركة الشركات المصرية في إقامة سد "إنجا" على نهر الكونغو..

ومن بعده المشاركة في بناء خمسة سدود جديدة أخرى على النهر الكبير..

- وأخيرًا وأثناء زيارة رئيس الكونغو إلى مصر، أعلن عن رغبته في بناء نسخة من العاصمة الإدارية الجديدة في كنشاسا، ولهذا الغرض نظمت مصرُ زيارةً خاصة لرئيس الكونغو إلى مناطق البناء في العاصمة الإدارية..

- فرصٌ كبيرة ستَفتَحُ أبوابَها أمام الشركات المصرية.

- ومشروعاتٌ بمليارات الدولارات، ستحتاج إلى أيادٍ عاملة مصرية "مهندسين وفنيين وعمال" لإنجازها.

- وسمعة محترمة وخبرة كبيرة تنتظر الشركات المصرية، ستقوي مركزها ومكانتها القارية، وتجعلها مطلوبة بمشيئة الله لمشروعات أخرى.

- فرصٌ تتمناها كلُّ الشركات العالمية الصينية والتركية وبالطبع الفرنسية.. لكن أن تقتنصَها الشركاتُ المصرية، فهو مكسبٌ كبير ومصدرُ خير وفير لمصر والمصريين...

وإذا نظرنا بإمعان للمفاوض المصري الذي أقنع العراق الشقيق، الذي يعاني من نقص في السيولة النقدية، أن الشركات المصرية تستطيع إعادة إعمار المدن العراقية التي خربتها حروب الخليج والاحتلال الأمريكي والصراع الطائفي، وانتهاءً بالدمار الذي أحدثه تنظيم داعش المتطرف، في مقابل النفط الخام.

في إطار اتفاقية أسميناها النفط مقابل إعادة الإعمار، تقوم على قيام الشركات المصرية بإعادة إعمار ما تهدم، مقابل مد خط نفط خام عراقي إلى مصر عبر الأردن، لنقوم بتكريره والاستفادة من العوائد، ثم تلمح طريقة فتح المشروعات الكبيرة أمام الشركات المصرية في الكونغو الديقراطية.

- ثم الاعتماد على الشركات الوطنية في حفر انفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق، وبعده الاعتماد بنسبة 100% على المصانع والشركات المصرية في مبادرة حياة كريمة، المبادرة التي ستتكلف 500 مليار جنيه للارتقاء بحال قرى الريف المصري.

هنا تدرك أن هناك إرادة لدعم الشركات المصرية، لتقويتها، لتثبيت أقدامها في الأسواق المحلية والدولية على السواء، فيتحول حالها من حال، إلى بإذن المولى أحسن حال..

(فقط قولوا: يا مسهل)..