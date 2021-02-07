فيديو.... النائب عمرو القطامي يكشف أمام وزيرة البيئة:"طريق المحور فيه مقلب زبالة بيعدي عليه رئيس الوزراء كل يوم ومبيعملشي فيه حاجة"

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أن منطقة الهرم وضعها صعب بسبب القمامة رغم ان هذه المنطقة تعتبر اكثر المناطق حضارة لما فيها من مناطق أثرية حيث تضم الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصري الكبير.

وزيرة البيئة بمجلس النواب

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الطاقة بمجلس النواب،موضحا ان هناك لجنة من الوزارة تابعت معه الأمر شخصيا ونزلت للمعاينة بشأن إشكاليات القمامة بالهرم، ولكن ما زال الوضع صعب.

ولفت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن مقالب القمامة الموجودة بالكتلة السكنية أمر في غاية الخطورة ، قائلا: احنا بنصنع الوباء بايدينا".

رئيس الوزراء ومقلب زبالة علي المحور بأرض اللواء

وأوضح القطامي ان طريق المحور باتجاه أرض اللواء تبعث هناك رائحة كريهة، رغم أن هذا الطريق يمر عليه بشكل يومي رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، كما أن هناك مستشفيات موضحا ان الوزارة تبذل مجهود ولكن نحن بحاجة الى إصلاحات يلمسها المواطن.

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