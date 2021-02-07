شريف دسوقي..الشهير بعم سبعبع يهدد بالانتحار بسبب فيلم وقفة رجالة

هدد الفنانة شريف دسوقي الشهير بدور عم سبعبع في مسلسل "بـ100 وش"، أنه سينهي حياته وينتحر في ميدان عام في حال لم يحصل على حقوقه كاملة من مشاركته في فيلم "وقفة رجالة" وبالتحديد من منتج العمل ​أحمد الجنايني​.

وهاجم دسوقي، المنتج أحمد الجنايني، واتهمه بأنه استغله طوال فترة تصوير الفيلم، مشيرًا أنه تعرض لوعكة صحية شديدة، و دخل على إثرها المستشفى، بسبب تصوير أحد مشاهد في فيلم "وقفة رجالة"، في نهاية شهر نوفمبر الماضي2020، مشيرًا ان المشهد المسبب له بالإصابة تم حذفه من نسخة الفيلم المعروضة حاليًا في دور العرض السينمائي.

تفاصيل أزمة شريف دسوقي ومنتج فيلم وقفة رجالة

وقال دسوقي، في تصريحات صحفية:"كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت-مشهد- قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج.. وبعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا".

وتابع:" أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة، ده غير إنه طلع لي خراج في رجلي وقتها..وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت بتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي حتى لو على مسافة 20 سنتيمتر".

وأكد أن المنتج كان يمدح فيه طوال تصوير الفيلم، ولكن بعد ذلك تجاهل حتى الإطمئنان عليه في وعكته الصحية، وقال: "أحمد الجنايني اللي كان طاير بيا وقت الفيلم.. مرفعش سماعة تليفون يطمن عليا، بس خد مني 1500 جنيه حق عربية الإسعاف اللي رجعتني عشان أروح المستشفى"، لافتًا إلى تحمله كافة مصاريف علاجه بالكامل، قائلاً: "صرفت على رجلي أكتر من 26 ألف جنيه".



تدخل أشرف زكي لانهاء الخلاف بين شريف دسوقي و أحمد الجنايني

وهنا تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لحل الأزمة المشتعلة بين الطرفين، وقام بجمعهما في قعدة صلح بمسرح النقابة وتم إنهاء الخلاف بينهما.

ومن جانبه أعرب دسوقي، عن حبه و احترامه الشديد للمنتج أحمد الجنايني، وأن ما فعله جاء نتيجة تسرعه بدون قصد، فيما قدم الاعتذار لشريف زلط، أحد القائمين على فيلم "وقفة رجالة".



نجاح فيلم وقفة رجالة

يذكر أن فيلم وقفة رجالة نجح بشكل كبير بمجرد طرحه في السينمات، وحقق إيرادات تقدر بـ 7 ملايين و623 ألف و593 جنيه، وهو من بطولته كلا من "ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام"، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي، ويدور في إطار كوميدي خفيف.