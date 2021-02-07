الزمالك ينتفض بثنائية على الاتحاد السكندري ويعزز صدارته للدوري (فيديو)

حقق الزمالك فوزا غاليا علي حساب الإتحاد السكندري بهدفيين مقابل لا شئ في إطار مواجهات الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

أحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، من ركلة جزاء تحصل عليها الزمالك بعد العودة للفار.

وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني للقلعة البيضاء في الدقيقة 77 من الشوط الثاني بعدما أرسل إمام عاشور تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها أوباما برأسية ممتاز وقوية بعد تحرك رائع وحولها داخل الشباك معلنا إحراز الهدف الثاني.

واصل الزمالك تصدر ترتيب الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز في مباراة اليوم، برصيد 26 نقطة جمعهم الفريق الأبيض من 11 مباراة خاضها الفريق الأبيض.

وتوقف رصيد زعيم الثغر عند النقطة 11 من 8 مباريات خاضعها الفريق السكندري، ليتراجع للمركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري.

دخل الزمالك المباراة بتشكيله أعلنها جيمي لمواجهة الإتحاد السكندري الذي شهدت تواجد سيف الدين الجزيري في مباراة اليوم كأول مشاركة رسمية للاعب المقاولون السابق مع الفارس الأبيض.

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - حازم إمام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة -.

الوسط: إمام عاشور - طارق حامد .

أمامهما: يوسف إبراهيم أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس علي دكة بدلاء الفريق الأبيض:

حميد أحداد – أحمد عيد – حسام أشرف –– حسين فيصل - محمد عبدالسلام - محمود عبدالرحيم جنش– إسلام جابر أسامة فيصل – مروان حمدي.

ودخل حسام حسن مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: عبدالغنى محمد - داميون لوى - أحمد حجى - السيد سالم .

خط الوسط: مروان عطية - وكريم الديب - خالد الغندور.

خط الهجوم: عمار حمدي - محمد الصباحى - روماريو.