التخطيط تكشف "خطة المواطن الاستثمارية" بجنوب سيناء للعام المالي 2020/2021

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار تقرير تستعرض فيه ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة جنوب سيناء للعام المالي 20/2021، وجاء ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

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وزيرة التخطيط تكشف أهمية خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، بجانب تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الهدف من إطلاق خطة المواطن

وأشارت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

أوضحت السعيد خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء، لافتة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وزيرة التخطيط: استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20/2021، موضحة أنه تم توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 36,8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8,7%، إلى جانب توجيه 322,6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8,6%، علاوة على توجيه 305 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 8,1%، ، بالإضافة إلى توجيه 965 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 25,7%.

وزارة التخطيط: مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف

فيما جاء تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء في خطة 2021/20 التي تتمثل في توجيه نحو مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 75.8 مليون جنيه لإنشاء ورصف طرق، وفي قطاع التعليم العالي استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز.

وأشار التقرير إلى مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يهدف إلى إحداث طفره اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتبلغ قيمة الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع لعام 2021/20 نحو 6,8 مليار جنيه.

يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.