فيديو.. لميس الحديدى: مصر تشهد أكبر مشروع عمرانى فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - أضافت لميس، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: "ممكن تختلف وده حقك كمواطن على فكرة، مش لازم كل حاجة تعجبك، لكن فى حاجة أساسية اللى ميشفهاش يبقى أعمى أو مش عايز يشوف بمزاجه، ممكن نقعد على السوشيال ميديا نتخانق كتير فى بعض الملفات لكن الأساس فى هذه القصة إننا نشهد إعادة بناء لهذه الدولة، وإعادة بناء للإنسان، ونحن الآن نعيش فى أكبر مشروع عمرانى فى تاريخ مصر، من عقود مش هقدر أعد بقالنا قد إيه مشفناش حاجات زى دى، لكن مشروعات الدولة الآن تعيد تغيير حياتنا عبر برامج الحماية الاجتماعية وملف البنية التحتية".

تابعت: "الله يكون فى عون الدولة اللى بتخصص مليارات من الجنيهات لهذا التطوير، أنا الصراحة بقول دايمًا مش عارفة الفلوس دى بتتوفر إزاى، الله يكون فى عون وزير المالية اللى مش بينام.. إحنا شايفين دلوقتى حاجات على الأرض بتتحقق ولما نشوف ده على أرض الواقع لازم نقول نقطة نظام ونقول شكرًا ممكن تختلف لكننا نعيش الآن عملية تنمية لصالح المواطن والدولة والأجيال القادمة التى عانت من تنصل حكومات سابقة ورحلت المشاكل للأجيال اللاحقة".