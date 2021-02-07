محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومناقشة آخر التطورات الخاصة بأرض النادى البحرى بمنطقة سابا باشا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين والمخصص للنقابة منذ ما يقرب من 50 عامًا.
ووجه المحافظ بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء فى الإنشاءات قريبًا ليقدم الخدمات المناسبة لأعضائه من الصحفيين، فضلًا عن توفير إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها.
من جانبه، أكد ضياء رشوان أنه أعمال الإنشاءات سيبدأ قريبًا على أحدث طراز طبقًا للاشتراطات البنائية بالمنطقة واستخراج التراخيص اللازمة.
وفى ذات السياق، فوض محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، للتنسيق مع المحافظة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، بوضع حجر الأساس للنادى البحرى بحضور محافظ الإسكندرية خلال أيام بعد إخلاء الأرض من الإشغالات.
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