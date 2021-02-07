لنشر القيم السامية .. الأوقاف والجمهورية تطلقان مبادرة أو أمر بالتقوى

جدة - نرمين السيد - وتهدف المبادرة إلى الإسهام فى نشر القيم الأخلاقية السامية من خلال عدد من الفعاليات التثقيفية من الندوات والمحاضرات، مع مسابقة يومية طوال الشهر المبارك بالمشاركة بين الأوقاف وصحيفة الجمهورية.
وتنشر أسئلة المسابقة اليومية، ابتداء من الخميس المقبل 11 / 2 / 2021م بالعدد الأسبوعى لصحيفة الجمهورية، ويتوالى نشر الأسئلة يوميًا حتى نهاية شهر رجب المبارك .
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