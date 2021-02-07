شيخ الأزهر: تحقيق الجنائية الدولية فى جرائم حرب الكيان الصهيونى بارقة أمل

جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى جرائم حرب الكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، بارقةُ أمل لاستعادة جزء من الحقوق الفلسطينية المغتصبة".

واختتم قائلاً: "أدعو المجتمع الدولى لمساندة الشعب الفلسطينى، حتى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".