مصر تدين قيام مليشيا الحوثى باستهداف السعودية بطائرات مفخخة بدون طيار 

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، قيام ميليشيا الحوثى بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ صباح اليوم، والتى تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وأعربت مصر عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمى وخرقًا لقواعد القانون الدولى والانسانى، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.