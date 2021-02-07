الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية نظيفة في مرمى الاتحاد السكندري

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات سريعا فى الدوري الممتاز بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى الزمالك أحمد سيد زيزو بالدقيقة 60 من ركلة جزاء ويوسف أوباما بالدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 26 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، لكن الأخير له مباراتين مؤجلتين نظرا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالوقت الحالي، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الجزيرى.

بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبد الغنى والسيد سالم ورزاق سيسيه وروماريو ومحمد الصباحى. شهدت الربع ساعة الأولي سيطرة من نادي الزمالك على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة في وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقية على مرمي الاتحاد السكندري.

وتشهد الدقيقة 12 هجمة خطيرة للزمالك بعد تمريرة سحرية من شيكابالا لسيف الجزيري على الجانب الأيمن ويمرر الأخيرة الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها أوباما برأسه في المرمى الخالي بعد خروج محمد صبحي لمواجهة الجزيري لكن يشتتها دفاع الاتحاد في اللحظات الأخيرة. وتستمر السيطرة البيضاء على مجريات اللعب ويتضح نشاط التونسي الجزيري في وسط ملعب الاتحاد حيث كان أنشط لاعبي الزمالك خلال النصف ساعة الأولى من الشوط الأول.

ويسقط طارق حامد على الأرض بالدقيقة 22 بعد تدخل قوي من سيسيه ليخرج لاعبي الزمالك الكرة خارج الملعب ليتلقي قلب الأسد العلاج اللازم. وبعد الرجوع إلى تقنية الفيديو يشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سيسيه لتدخله بعنف مع طارق حامد. وتتوقف المباراة قرابة 5 دقائق بسبب طرد سيسيه وسقوط محمد صبحي حارس الاتحاد على الأرض لتلقي العلاج.

وفى الدقيقة 30 يتوغل زيزو في دفاعات الاتحاد ويتدخل مدافع الاتحاد معه ليطالب لاعب الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم لا يحتسب شيء بعد الرجوع لتقنية الفيديو. وتشهد الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، هدوء نسبي في الأداء من جانب الفريقين، مع استمرار استحواذ الزمالك على الكرة في وسط الملعب، واعتمد الزمالك على طرفي الملعب من خلال عبد الله جمعة بالجبهة اليسري وحازم إمام بالجبهة اليمنى.

كاد محمود علاء يفتتح التسجيل للزمالك بالدقيقة 42 بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمي ويسدد الكرة بقوة لكن يتصدي لها محمد صبحي ببراعة. ويحتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع، وفى الدقيقة 47 كاد روماريو مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف مفاجئ بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدها بقوة لكنها تمر بجانب القائم الأيمن لمرمى الزمالك، ولم تشهد الدقائق المتبقية جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جاءت بداية الشوط الثاني مقاربة للأول، حيث سيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللعب تماما منذ الدقيقة الأولي. وأجرى البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك أولي تغييراته بالدقيقة 46 بنزول مروان حمدي الوافد الجديد بدلا من حازم إمام. ويحتسب إبراهيم نور الدين ركلة حرة غير مباشرة للزمالك من داخل منطقة الجزاء، بعد مسك محمد صبحي حارس الاتحاد الكرة العائدة من المدافع بيده، ويمرر زيزو الركلة الثابتة لتصل لشيكابالا ويسددها بالمرمي لكن يلغى الحكم الهدف بداعى ارتكاب طارق حامد خطأ مع مدافع الاتحاد أثناء تنفيذ الكرة.

ويحتسب نور الدين ركلة جزاء لصالح الزمالك بالدقيقة 57 بعد عرقلة سيف الدين الجزيرى داخل منطقة الجزاء من مدافع الاتحاد، وسط اعتراضات كبيرة من مدافعي زعيم الثغر ليقرر حكم المباراة الرجوع لتقنية الفيديو، والذى أكد قرار الحكم. ويسدد زيزو ركلة الجزاء للزمالك، بالدقيقة 60 معلنا تقدم الأبيض بالهدف الأول. وفى الدقيقة 63 يطالب لاعبي الزمالك بركلة جزاء أخرى بعدما لمست الكرة يد مدافع الاتحاد، ليقرر إبراهيم نور الدين إيقاف المباراة والرجوع لتقنية الفيديو لاتخاذ القرار النهائي.

وبعد توقف عدة دقائق، يعلن نور الدين عدم احتساب ركلة جزاء بعد مشاهدة إعادة الكرة بالفيديو أكثر من مرة، وسط اعتراض من لاعبي الزمالك. ويحرز يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 76 ليتقدم الأبيض بهدفين نظيفين. ويحاول لاعبو الاتحاد السكندري الدخول في أجواء اللقاء بعد هدف الزمالك الثاني، وتشهد الدقيقة 87 هجمة خطيرة لزعيم الثغر لتصل الكرة لخالد قمر ويسددها برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل.

وتشهد الدقائق الأخيرة هدوء نسبي في مجريات اللعب ويجري باتشيكو تغييرين للزمالك دفعة واحدة بنزول حسين فيصل ومحمد عبد السلام بدلا من شيكابالا وعبد الله جمعة. ويحتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع، لكنها لا تشهد جديد لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.