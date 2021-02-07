انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس لمدة 6 أيام وحتى نهاية الأسبوع الجاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام الستة القادمة بدايةً من الغد الإثنين وحتى يوم السبت القامد الموافق 13 فبراير الجاري، ووفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد فسوف تشهد البلاد حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت، مع ارتفاع درجات الحرارة بمقد 5 درجات، ولكنها ستعاود الإنخفا مرة أخرى يوم السبت.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس لمدة 6 أيام وحتى نهاية الأسبوع الجاري

وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأسبوع وفق ما يلي:

الإثنين 8 فبراير

شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وغرب البلاد.

الثلاثاء 9 فبراير

شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وحركة الرياح طبيعية.

الأربعاء 10 فبراير

شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

الخميس 11 فبراير

شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة.

الجمعة 12 فبراير

شبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة، ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

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السبت 13 فبراير

ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية المرفق بالخبر، فسوف تنخف درجات الحرارة بمقدار 5 درجات يوم السبت، ليسود طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً.