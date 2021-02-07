مونديال الأندية: تيجريس يحقق المفأجاة.. ويتأهل لنهائي المونديال علي حساب بالميراس

صعد تيجريس المكسيكي لنهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، لينتظر الفريق المكسيكي الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الثامنة من مساء الغد.

وأحرز اندريه بيير جينياك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني، وظل بطل أمريكا الجنوبية يحاول إدراك التعادل أمام بطل المكسيك لكن دون جدوى.

وبهذا يصبح اندريه بيير جينياك هداف البطولة برصيد 3 أهداف، سجل منهم هدفيين في المباراة الماضيه أمام اولسان هونداي.

ولأول مرة فريق من المكسيك يتأهل للنهائي واللعب مع الكبار في نهاية مونديال الأندية.

ومن المقرر أن يواجه تيجريس المكسيكي الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نهائي كأس العالم للأندية بقطر التي تقام أحداثها حاليا وتنتهي يوم الخميس القادم.

بينما يلتقى بالميراس بطل الكونكاكاف بالخاسر من مباراة الأهلي والبايرن في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ويلاقي الأهلي بطل اوربا بايرن ميونخ، لتحديد طرف النهائي الأخر، غدا، الإثنين، في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي في أولي مواجهات بطل أوربا، بينما يلعب المارد الأحمر المباراة الثانية بعد التغلب علي الدحيل القطري بهدف نظيف أحرزه لاعب القلعة الحمراء حسين الشحات.

فيما حقق الدحيل القطري الفوز علي أولسان هونداي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليحل بطل كوريا الجنوبية في مؤخرة ترتيب مونديال الأندية.

وبهذا أحتل الدحيل القطري المركز الخامس بجدول ترتيب مونديال الأندية، فيما وقع أولسان هونداي في المركز السادس من البطولة.

وشارك الدحيل في تلك المباراة بعد حجز الأهلي مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز علي الدحيل القطري صاحب الارض والجمهور بنتيجة هدف مقابل لا شئ، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ العملاق البافاري في الدور المقبل من البطولة.

يذكر أن بعثة بايرن ميونخ وصلت لقطر بعد تأخر رحلة الفريق لعدة ساعات نتيجة عطل بالطائرة، فيما خاض الفريق البافاري تدريباته إستعداد للمارد الأحمر في مباراة نصف النهائي علي ملعب أحمد بن علي بالريان.