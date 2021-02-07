تفاصيل إخلاء سبيل مغني الراب السعودي دايلر وترحيله من الإمارات

بحث الكثير من جماهير الوطن العربي على مغني الراب السعودي عبدالعزيز ربيع بن الدليجان، بعد إصدار محكمة جنايات دبي قرار بإخلاء سبيله وإبعاده عن الإمارات العربية المتحدة.

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ما وراء إخلاء سبيل دايلر

جاء قرار إخلاء سبيل دايلر برغم صدور حكم بسجنه لمدة عام بعد أن قضى 6 أشهر موقوفًا في دبي، حيث تم احتساب فترة التوقيف من العقوبة التي قضاها بالحبس خاصة أنه لا يزال مراهق حيث يبلغ من العمر حوالي "18 عامًا"، وبناء على قرار المحكمة بأنه قضى مدته المقررة فتم إبعاده عن الدولة بتهمة التعاطي.

براءة دايلر من تهمة زراعة نباتات مخدرة

كما قضت المحكمة ببراءة دايلر من اتهامات أخرى، أبرزها زراعة وحيازة مواد مخدرة، حيث أُتهم بزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على 3 نباتات داخل شقته.

كذلك تم تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل يوتيوبر شهيرة ولها الكثير من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي التي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

حبس مغني الراب دايلر

فيما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" بإنه بعد القبض على دايلر وتفتيش شقته عثرت الشرطة تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس يحوي كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، بجانب العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

وتم الكشف عن القضية في المرة الأولى العام الماضي، و أحيطت بكثير من الشائعات والتفاصيل حول هوية من كانوا في منزل "دايلر"، بسبب شهرته ومتابعيه الأكثر بمنصات السوشيال ميديا.

جمهور دايلر بمنصات التواصل الإجتماعي

فيما يبلغ عدد متابعي دايلر في موقع يوتيوب نحو 6.6 ملايين متابع، وبدأ الظهور في قناته كـ يوتيوبر يقدم محتوى منوعا لمتابعيه قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا ويتجه بعدها إلى التمثيل.