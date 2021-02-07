مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى للسعودية: أعمال إرهابية دنيئة

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، شن ميليشيا الحوثى عددا من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ صباح اليوم، والتى تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.





وأعربت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، عن استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الاقليمى وخرقًا لقواعد القانون الدولى والإنسانى. وأكدت مصر وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

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